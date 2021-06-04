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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 4 » 11:46:30

Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли оружие и наркотики. ФОТО

Сегодня, 11:46:30 675 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли оружие и наркотики. ФОТО

 3 июня в одной из житомирских квартир правоохранители провели обыски: из квартиры изъяли наркотические средства, психотропные вещества и оружие.

Как рассказали "ЖЖ" в прокуратуре, обыски проводили в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, приобретения и хранения наркотических средств.
 

"В четверг, 3 июня, в рамках досудебного расследования, с участием правоохранителей Житомирского райуправления полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью в области ДБН Нацполиции Украины по месту жительства фигуранта дела проведен санкционированный обыск. Во время обыска в квартире многоэтажного жилого дома обнаружено и изъято наркотические средства и прекурсоры, принадлежности и компоненты, предназначенные для их изготовления (колбы, 6 единиц мини-лабораторий, шприцы, головки мака, кислоты, лампы для выращивания конопли, стекла с наслоением белого вещества, 5,24 г каннабиса и т.д.)", - информирует ведомство.


По данным следствия, к изготовлению наркотических средств и психотропных веществ причастен 35-летний житель Житомира, неоднократно судимый за совершение краж.

Также у фигуранта дела изъяли холодное оружие и пистолеты.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастность к нему других лиц.

"Решается вопрос о назначении экспертиз изъятых материалов, веществ и оружия", - добавляет прокуратура.









Фото: прокуратура
Тэги: Оружие, Житомир, наркотики, обыск
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Комментариев: 1
dodo
1 No Name (dodo)   • 12:17:31, Сегодня [Материал]

два пистолета флобера(в свободной продаже) и пистолет то ли старт или газ.))Оружие))) А вот наркота,да)маковые головы))
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