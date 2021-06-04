Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли оружие и наркотики. ФОТО

3 июня в одной из житомирских квартир правоохранители провели обыски: из квартиры изъяли наркотические средства, психотропные вещества и оружие.
Как рассказали "ЖЖ
" в прокуратуре, обыски проводили в рамках расследования уголовного производства по факту незаконного изготовления, приобретения и хранения наркотических средств.
"В четверг, 3 июня, в рамках досудебного расследования, с участием правоохранителей Житомирского райуправления полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью в области ДБН Нацполиции Украины по месту жительства фигуранта дела проведен санкционированный обыск. Во время обыска в квартире многоэтажного жилого дома обнаружено и изъято наркотические средства и прекурсоры, принадлежности и компоненты, предназначенные для их изготовления (колбы, 6 единиц мини-лабораторий, шприцы, головки мака, кислоты, лампы для выращивания конопли, стекла с наслоением белого вещества, 5,24 г каннабиса и т.д.)", - информирует ведомство.
По данным следствия, к изготовлению наркотических средств и психотропных веществ причастен 35-летний житель Житомира, неоднократно судимый за совершение краж.
Также у фигуранта дела изъяли холодное оружие и пистолеты.
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастность к нему других лиц.
"Решается вопрос о назначении экспертиз изъятых материалов, веществ и оружия"
, - добавляет прокуратура.
Фото: прокуратура