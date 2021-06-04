Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли оружие и наркотики. ФОТО

"В четверг, 3 июня, в рамках досудебного расследования, с участием правоохранителей Житомирского райуправления полиции и Управления по борьбе с наркопреступностью в области ДБН Нацполиции Украины по месту жительства фигуранта дела проведен санкционированный обыск. Во время обыска в квартире многоэтажного жилого дома обнаружено и изъято наркотические средства и прекурсоры, принадлежности и компоненты, предназначенные для их изготовления (колбы, 6 единиц мини-лабораторий, шприцы, головки мака, кислоты, лампы для выращивания конопли, стекла с наслоением белого вещества, 5,24 г каннабиса и т.д.)", - информирует ведомство.