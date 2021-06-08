На Житомирщине 16-летние парни избили мужчину с инвалидностью: нападавших заставили извиняться на коленях. ВИДЕО

В городе Малин Житомирской области группа несовершеннолетних ребят набросилась на двух старших мужчин (один из инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре".
Соответствующие кадры распространились в сети, вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру, сообщает "Обозреватель
".
Новость о нечеловеческом поступке группы малинчан сначала разлетелась в соцсетях 7 июня – там начали публиковать ролики "разборок" несовершеннолетних с более чем вдвое старшими мужчинами. Они произошли накануне в темное время суток неподалеку бара и ларьков на пешеходной улице, где любит гулять молодежь.
На одних видео видно, как парень с ноги несколько раз бьет по лицу мужчину, от чего тот падает. На других подростки выбивают из рук другого малинчанина с инвалидностью костыли, а потом тоже наносят удары ногами по голове, телу.
По словам местных жителей, впоследствии несовершеннолетних нападавших разыскали, очевидно, старшие ребята.
Отмечается, что их заставили извиняться. В сети появились видео
, на которых подростки на коленях извинялись "перед всем Малином и особенно мужчиной-инвалидом, которого избили"
, зарекались, что больше такого не будут делать.
В комментариях под роликами разгорелась дискуссия – там старшие жители продолжили судить несовершеннолетних и упрекать их родителей за невоспитание, а также просили полицию не "спускать с рук" этот поступок.
В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что правоохранители о случае узнали во время мониторинга социальных сетей. Сейчас дело уже находится на их контроле.
"Личность потерпевшего (1983 г. р.) и активных участников (16-летние) установлены. Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Выясняются обстоятельства и причины происшествия"
, – отметили в полиции.
Внимание! На видео 18+ присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!