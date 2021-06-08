Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 09 Июня 2021    00:49:56
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 8 » 16:57:47

На Житомирщине 16-летние парни избили мужчину с инвалидностью: нападавших заставили извиняться на коленях. ВИДЕО

Вчера, 16:57:47 1273 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине 16-летние парни избили мужчину с инвалидностью: нападавших заставили извиняться на коленях. ВИДЕО

 В городе Малин Житомирской области группа несовершеннолетних ребят набросилась на двух старших мужчин (один из инвалидностью) якобы из-за того, что кто-то из них "украл деньги в баре".

Соответствующие кадры распространились в сети, вскоре местные поймали нескольких 16-летних нападающих и заставили их извиняться на камеру, сообщает "Обозреватель".

Новость о нечеловеческом поступке группы малинчан сначала разлетелась в соцсетях 7 июня – там начали публиковать ролики "разборок" несовершеннолетних с более чем вдвое старшими мужчинами. Они произошли накануне в темное время суток неподалеку бара и ларьков на пешеходной улице, где любит гулять молодежь.

На одних видео видно, как парень с ноги несколько раз бьет по лицу мужчину, от чего тот падает. На других подростки выбивают из рук другого малинчанина с инвалидностью костыли, а потом тоже наносят удары ногами по голове, телу.



По словам местных жителей, впоследствии несовершеннолетних нападавших разыскали, очевидно, старшие ребята.

Отмечается, что их заставили извиняться. В сети появились видео, на которых подростки на коленях извинялись "перед всем Малином и особенно мужчиной-инвалидом, которого избили", зарекались, что больше такого не будут делать.



В комментариях под роликами разгорелась дискуссия – там старшие жители продолжили судить несовершеннолетних и упрекать их родителей за невоспитание, а также просили полицию не "спускать с рук" этот поступок.



В пресс-службе ГУ Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что правоохранители о случае узнали во время мониторинга социальных сетей. Сейчас дело уже находится на их контроле.

"Личность потерпевшего (1983 г. р.) и активных участников (16-летние) установлены. Зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Выясняются обстоятельства и причины происшествия", – отметили в полиции.
 

Внимание! На видео 18+ присутствуют сцены насилия и ненормативная лексика!





 
Тэги: драка, Житомирская область, Малин, Подростки
Новости партнеров
Комментариев: 3
SAT
1 Nostradamus (SAT)   • 20:06:14, Вчера [Материал]

Бити каліку- це не те що жорстоко, це
тваринна звичка. І то в тваринному світі гуманності більше.
Їх не на коліна потрібно ставити, а шкуру живцем прилюдно дерти за присутності їх однолітків та "громадськості". Це негуманно (згоден), але вкрай дієво: з одно здерли б, десятеро довго чухали потилицю у пустотілій макітрі. А так що? Умовно дадуть, бо ці нелюді неповнолітні. А ще треба вкрай жорстко карати батьків отаких створінь- десятки тисяч штрафу, тоді й виховувати свої покидьків будуть. А не заплатив штраф- йди до боргової буцегарні і працюй там цілодобово. Після такої буценрагні було зразкове виховання. А так дерьмократія, а точні охлократія та суцільне свавілля.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 22:13:39, Вчера [Материал]

Покоління дегенератів.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 23:12:46, Вчера [Материал]

дети "вийны"...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus