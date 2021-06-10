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Сухомлин о реконструкции гидропарка: На 99% сохраним все деревья

Сегодня, 11:12:52 766 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин о реконструкции гидропарка: На 99% сохраним все деревья

 Власти Житомира собираются в 2021 году провести конкурс на эскизные работы по реконструкции гидропарка и в следующем году получить финансирование из государственного бюджета на реализацию этого проекта.

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин сказал в интервью изданию Житомир.info.
 

«В первую очередь будем сейчас закладывать средства на проект по реконструкции гидропарка. Мы провели несколько заседаний рабочей группы, определились с концепцией, которые планируем представить на «Мастерской города». После этого проведем конкурс на эскизные работы, хотим к нему привлечь молодых архитекторов из Днепра, из Харькова, из других городов. После конкурса по этим наработкам будем заказывать проектно документацию, чтобы на следующий год были готовы к реконструкции гидропарка. 7 июня было совещание в Кабинете министров, где решили на следующий год выделять средства именно на такие объекты. Мы подаем заявку на финансирование, но для этого надо сделать рабочий проект и пройти экспертизу. Такие проекты не делаются за две недели, поэтому на этот год мы планируем сделать всю документацию и в следующем году, при получении финансирования, начать работу», - сказал Сергей Сухомлин.


На вопрос, может ли мэр гарантировать, что при обновлении все деревья в гидропарке будут сохранены, он дал гарантию 99%.
 

«На 99% да, но, если внимательно посмотреть, там есть часть сосен, которые просто уже умирают. Мы защищаем деревья и не срезаем их, а они инфицированы, от них это переходит на другие деревья. Мы не планируем вырезать гидропарк, это точно. Мы планируем, прежде всего, убрать те старые карусели, которые превратились в металлолом, убрать хаотичные МАФы и сделать несколько зон: пляжную зону, рекреационную зону, где бы люди могли просто посидеть, почитать книгу, или мамы с колясками отдыхали; спортивную зону, зону питания и небольшой контактный зоопарк», - пояснил мэр Житомира.


Относительно автомобилей, которые сейчас в выходные дни паркуются вдоль территории гидропарка едва ли не до пригородного села Тетеревка, то в планах есть строительство многоуровневого паркинга.
 

«Нужно будет предусмотреть парковочные места, а если мы получим то финансирование, которое хотим получить от государства, то там нужно строить многоуровневый паркинг на месте парковки, которая сейчас за троллейбусной остановкой», - рассказал Сергей Сухомлин.


Напомним, в Житомире ранее создали рабочую группу, которая изучает вопрос реконструкции городского гидропарка.
Тэги: реконструкция, Житомир, Гидропарк, сергей сухомлин
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Комментариев: 3
DomA
1 Владимир (DomA)   • 14:59:50, Сегодня [Материал]

вангую, ТЗ буде прописано під своїх проектантів, тобто А+Д!
відповідно, на конкурс ця фірма подає ідеальний ескіз з потрібною тротупрною плиткою наприклад)) і поважне журі обирає переможця!

а+д робить робочий проект (а насправді просто картинки);
тому кошторис пораховано зі стелі!
підрядники плюються, матюкаються але реконструюють як знають і можуть)
в результаті коштів не вистачає
роботи переносяться ще на наступний рік...)
якщо коротко))
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 15:01:29, Сегодня [Материал]

Напомните этому Сухомлину про то, как был конкурс на ремонт туалета. Как он закончился, выбрали победителя, заплатили деньги, и на этом ВСЕ.

Так же, припомните не одну новость о всяких реконструкциях в том же Гидропарке спасательной станции. Дальше новостей на ЖЖ это не зашло.

Ну и еще куча гениальных идей Сухомлина, где все сводится к одному - объявить конкурс, заплатить победителю и положить все в полочку на будущее. Единственные мечты мэра, что сбываются в плане реконструкций - это близлежащие к мэрии территории.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:04:25, Сегодня [Материал]

порезать тот гидропарк на куски и продать участки под застройку
толку больше будет
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