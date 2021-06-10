Сухомлин о реконструкции гидропарка: На 99% сохраним все деревья

«В первую очередь будем сейчас закладывать средства на проект по реконструкции гидропарка. Мы провели несколько заседаний рабочей группы, определились с концепцией, которые планируем представить на «Мастерской города». После этого проведем конкурс на эскизные работы, хотим к нему привлечь молодых архитекторов из Днепра, из Харькова, из других городов. После конкурса по этим наработкам будем заказывать проектно документацию, чтобы на следующий год были готовы к реконструкции гидропарка. 7 июня было совещание в Кабинете министров, где решили на следующий год выделять средства именно на такие объекты. Мы подаем заявку на финансирование, но для этого надо сделать рабочий проект и пройти экспертизу. Такие проекты не делаются за две недели, поэтому на этот год мы планируем сделать всю документацию и в следующем году, при получении финансирования, начать работу», - сказал Сергей Сухомлин.
«На 99% да, но, если внимательно посмотреть, там есть часть сосен, которые просто уже умирают. Мы защищаем деревья и не срезаем их, а они инфицированы, от них это переходит на другие деревья. Мы не планируем вырезать гидропарк, это точно. Мы планируем, прежде всего, убрать те старые карусели, которые превратились в металлолом, убрать хаотичные МАФы и сделать несколько зон: пляжную зону, рекреационную зону, где бы люди могли просто посидеть, почитать книгу, или мамы с колясками отдыхали; спортивную зону, зону питания и небольшой контактный зоопарк», - пояснил мэр Житомира.
«Нужно будет предусмотреть парковочные места, а если мы получим то финансирование, которое хотим получить от государства, то там нужно строить многоуровневый паркинг на месте парковки, которая сейчас за троллейбусной остановкой», - рассказал Сергей Сухомлин.