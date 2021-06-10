Сухомлин о реконструкции гидропарка: На 99% сохраним все деревья

«В первую очередь будем сейчас закладывать средства на проект по реконструкции гидропарка. Мы провели несколько заседаний рабочей группы, определились с концепцией, которые планируем представить на «Мастерской города». После этого проведем конкурс на эскизные работы, хотим к нему привлечь молодых архитекторов из Днепра, из Харькова, из других городов. После конкурса по этим наработкам будем заказывать проектно документацию, чтобы на следующий год были готовы к реконструкции гидропарка. 7 июня было совещание в Кабинете министров, где решили на следующий год выделять средства именно на такие объекты. Мы подаем заявку на финансирование, но для этого надо сделать рабочий проект и пройти экспертизу. Такие проекты не делаются за две недели, поэтому на этот год мы планируем сделать всю документацию и в следующем году, при получении финансирования, начать работу», - сказал Сергей Сухомлин.