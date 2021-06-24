Современный Гидропарк на берегу Тетерева. Представлена концепция реконструкции стоимостью 70 млн гривен

В Житомире 24 июня в рамках Мастерской города главный архитектор города Ольга Бронштейн представила наработанную, но не окончательную концепцию реконструкции Гидропарка.
Как сообщили в городском совете, концепция предусматривает
:
- обустройство новых аттракционов;
- парка динозавров и контактного зоопарка;
- уличного кинотеатра;
- велосипедных и беговых дорожек;
- функциональных зон досуга: спортивную, развлекательную, зону пляжного отдыха.
Предлагается осуществить полную реконструкцию прибрежной полосы: детского и взрослого пляжей, лодочной станции, помещения спасательной службы и вышки для спасателей, установить санузлы, раздевалки, душевые кабины, питьевые фонтанчики с чистой водой и тому подобное.
Предполагается также обустройство новой входной группы Гидропарка, возле которой - временная парковка, информационные щиты со схемами локаций.
"В контактном зоопарке хотим разместить исключительно домашних животных. Для детей это хорошие эмоции ... Спортивная локация должна быть отдельно, чтобы зона активного досуга не мешала тихому отдыху", - высказывает мнение Ольга Бронштейн.
Вопросами очистки водоема будет заниматься специально созданная рабочая группа. Реконструкцию планируют в экостиле с использованием природных материалов и цветов.
В этом году планируется завершить проектно-сметную документацию, а в следующем - начнут уже реконструкцию. Приблизительная стоимость - 70 млн грн.
Житомиряне могут поделиться своим видением того, как должен выглядеть обновленный Гидропарк.
В течение трех дней с 14:00 до 17:00 на трех локациях города (Гидропарк, Михайловская и площадь Замковая) работники департамента градостроительства и земельных отношений будут принимать предложения от горожан. После Мастерской города департамент проанализирует мнения житомирян, оформит техническое задание и проведет тендер.