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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 24 » 17:22:13

Современный Гидропарк на берегу Тетерева. Представлена концепция реконструкции стоимостью 70 млн гривен

Вчера, 17:22:13 4921 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Современный Гидропарк на берегу Тетерева. Представлена концепция реконструкции стоимостью 70 млн гривен

 В Житомире 24 июня в рамках Мастерской города главный архитектор города Ольга Бронштейн представила наработанную, но не окончательную концепцию реконструкции Гидропарка.

Как сообщили в городском совете, концепция предусматривает:
 
  • обустройство новых аттракционов;
  • парка динозавров и контактного зоопарка;
  • уличного кинотеатра;
  • велосипедных и беговых дорожек;
  • функциональных зон досуга: спортивную, развлекательную, зону пляжного отдыха.

Предлагается осуществить полную реконструкцию прибрежной полосы: детского и взрослого пляжей, лодочной станции, помещения спасательной службы и вышки для спасателей, установить санузлы, раздевалки, душевые кабины, питьевые фонтанчики с чистой водой и тому подобное.



Предполагается также обустройство новой входной группы Гидропарка, возле которой - временная парковка, информационные щиты со схемами локаций.
 

"В контактном зоопарке хотим разместить исключительно домашних животных. Для детей это хорошие эмоции ... Спортивная локация должна быть отдельно, чтобы зона активного досуга не мешала тихому отдыху", - высказывает мнение Ольга Бронштейн.


Вопросами очистки водоема будет заниматься специально созданная рабочая группа. Реконструкцию планируют в экостиле с использованием природных материалов и цветов.

В этом году планируется завершить проектно-сметную документацию, а в следующем - начнут уже реконструкцию. Приблизительная стоимость - 70 млн грн.

Житомиряне могут поделиться своим видением того, как должен выглядеть обновленный Гидропарк.

В течение трех дней с 14:00 до 17:00 на трех локациях города (Гидропарк, Михайловская и площадь Замковая) работники департамента градостроительства и земельных отношений будут принимать предложения от горожан. После Мастерской города департамент проанализирует мнения житомирян, оформит техническое задание и проведет тендер.







Тэги: реконструкция, Проект, Гидропарк, Житомир
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Комментариев: 9
ax
1 Ax Axovich (ax)   • 19:19:01, Вчера [Материал]

ліс по плану залишиться?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 19:32:02, Вчера [Материал]

масштабно
туалет где-то затерялся.....
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 19:37:11, Вчера [Материал]

70 млн это цена реконструкции или проектно-сметной документации?
dodo
4 No Name (dodo)   • 22:20:43, Вчера [Материал]

Скорее всего это только начало распила(
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 22:26:49, Вчера [Материал]

Что значит скорее всего? Да 100%. Попилят на проектно-сметной документации и всё. Никто там ничего делать не будет. Ну максимум спилят все деревья как "аварийные" и умостят всё серой плиткой
ZVEZDA
6 Житомирянин (ZVEZDA)   • 23:23:07, Вчера [Материал]

Зірковий час для Леонченків))))))
LondoN
7 Сергей (LondoN)   • 09:38:44, Сегодня [Материал]

70млн відразу множити на 3 потрібно, це буде мінімальна сума цієї реконструкції. Вже побачили як сухоблін стадіон Спартак будував!
Ивасик
8 Телесик (Ивасик)   • 11:34:31, Сегодня [Материал]

Власть, которая не осиливает в гидропарке построить туалет, на который специально провели конкурс, выбрали победителя, заплатили ему деньги, и на этом все. Никто даже и не думал воплощать в реальность то, что нарисовал победитель.
Потом вспоминаем как собирались реставрировать лодочную (или спасательную) станцию. И где результат?
Вспоминаем велодорожку аж до парка Гагарина.
Вспоминаем еще ряд других влажных фантазий мэра аля Житомирский Буковель и т.д.

Город, к-рый сливает кучу бабла просто на разработки эскизов, иногда проектов, и на этом все заканчивается. Единственное, это возле себя любимых, вылизывают близлежащую территорию.

И что самое интересное - ни одному контролирующему органу в этой стране, не интересно, почему в Житомире на ветер выбрасываются миллионы бюджетных денег.

ЗЫ: про чистоту воды в реке 300 лет никто не заикается, власть устраивает ежегодно зеленая вонючая с постоянно превышенными показателями кишечной палочки в воде.
Marina32
9 Марина (Marina32)   • 15:36:42, Сегодня [Материал]

Хорошие новости, вперёд за Европой!
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