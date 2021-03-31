Новое покрытие, освещение и памятник: в Житомире обновят один из скверов. ФОТО

В центре Житомира на перекрёстке улиц Большая Бердичевская и Театральная обновят сквер. Проектные работы по реконструкции практически завершены.
Об этом сообщает сайт Freshnews
со ссылкой на главного архитектора Житомира Ольгу Бронштейн.
В сквере планируют заменить асфальт, установить фонари, организовать лавочки для сидения, урны, а также озеленить территорию.
"Почти завершена часть проекта сквера на углу улиц Театральная / Большая Бердичевская. Проектом предусмотрена замена существующего покрытия, освещение территории, места для сидения, урны, полив газонов, озеленение территории. Какая именно скульптура там будет? Будем объявлять конкурс. Куб, что мы видим, указывает на место, где будет установлена скульптура, так как на этот сквер очень много желающих установить памятник выдающимся людям, и чтобы никого не обидеть, будем решать вместе с вами после предложений", – сообщила Ольга Бронштейн.
Напомним, в сквере на углу улиц Театральной и Большой Бердичевской ранее стоял бюст Карла Маркса. Он был снесен во время «Ленинопада» в феврале 2014 года
. Позже в сквере предлагали установить памятник Степану Бандере
.
Проект реконструкции