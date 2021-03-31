Новое покрытие, освещение и памятник: в Житомире обновят один из скверов. ФОТО

"Почти завершена часть проекта сквера на углу улиц Театральная / Большая Бердичевская. Проектом предусмотрена замена существующего покрытия, освещение территории, места для сидения, урны, полив газонов, озеленение территории. Какая именно скульптура там будет? Будем объявлять конкурс. Куб, что мы видим, указывает на место, где будет установлена ​​скульптура, так как на этот сквер очень много желающих установить памятник выдающимся людям, и чтобы никого не обидеть, будем решать вместе с вами после предложений", – сообщила Ольга Бронштейн.