Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 01 Апреля 2021    01:50:22
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 31 » 14:41:30

Новое покрытие, освещение и памятник: в Житомире обновят один из скверов. ФОТО

Вчера, 15:01:30 1251 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Новое покрытие, освещение и памятник: в Житомире обновят один из скверов. ФОТО

 В центре Житомира на перекрёстке улиц Большая Бердичевская и Театральная обновят сквер. Проектные работы по реконструкции практически завершены.

Об этом сообщает сайт Freshnews со ссылкой на главного архитектора Житомира Ольгу Бронштейн.

В сквере планируют заменить асфальт, установить фонари, организовать лавочки для сидения, урны, а также озеленить территорию.
 

"Почти завершена часть проекта сквера на углу улиц Театральная / Большая Бердичевская. Проектом предусмотрена замена существующего покрытия, освещение территории, места для сидения, урны, полив газонов, озеленение территории. Какая именно скульптура там будет? Будем объявлять конкурс. Куб, что мы видим, указывает на место, где будет установлена ​​скульптура, так как на этот сквер очень много желающих установить памятник выдающимся людям, и чтобы никого не обидеть, будем решать вместе с вами после предложений", – сообщила Ольга Бронштейн.


Напомним, в сквере на углу улиц Театральной и Большой Бердичевской ранее стоял бюст Карла Маркса. Он был снесен во время «Ленинопада» в феврале 2014 года. Позже в сквере предлагали установить памятник Степану Бандере.

Проект реконструкции






Тэги: Житомир, Проект, благоустройство, сквер, реконструкция
Новости партнеров
Комментариев: 5
KIDALOOF
1 Пабло Эскобар (KIDALOOF)   • 15:11:20, Вчера [Материал]

Картинки как всегда хороши, главное что бы на выходе было так же. И деревья не забудте спилить все нахер и самшид посадить:)
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:31:07, Вчера [Материал]

Невже дерева планують залишити? Чи буде таке уродство як на Новому Бульварі, з "озелененням" кущиками, щоб люди пеклися на сонці.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:26:13, Вчера [Материал]

Зачем там вообще памятник? Почему сквер не может быть просто сквером, с зеленью и скамейками? Нет, обязательно что-то влепить. Совок такой совок.
Mira
4 Irina (Mira)   • 17:41:38, Вчера [Материал]

Это точно, без памятника никуда! Лучше уже фонтанчик небольшой чем памятник.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:01:52, Вчера [Материал]

отлично
будет что Маску показать
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus