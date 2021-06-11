Мэрия хочет осовременить район «Выставки», обустроив там сквер: фото проектов

В Житомире планируют осовременить площадь "Художественные ворота", обустроив современный сквер на территории между аркой и кинотеатром "Урожай".
Как сообщили в городском совете
, местные депутаты уже рассмотрели два предложения независимых проектировщиков.
Первым вариантом предлагается обустроить зеленые зоны с пешеходными тропами и современными теневыми навесами. Со стороны входных ворот - артобъект с возможностью проведения культурных мероприятий.
Стиль урбанистического модерна представляет другой предлагаемый вариант: современная плитка, модерновые фонари, зеленые зоны.
Чтобы услышать мнение общественности, проект представят на "Мастерской города
".
"Мнение житомирян обязательно учтут при подготовке технического задания проектантам"
, - отмечают в городском совете.
Фото: ЖГС