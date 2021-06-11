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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 11 » 15:52:48

Мэрия хочет осовременить район «Выставки», обустроив там сквер: фото проектов

Вчера, 15:52:48 1123 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия хочет осовременить район «Выставки», обустроив там сквер: фото проектов

 В Житомире планируют осовременить площадь "Художественные ворота", обустроив современный сквер на территории между аркой и кинотеатром "Урожай".

Как сообщили в городском совете, местные депутаты уже рассмотрели два предложения независимых проектировщиков.

Первым вариантом предлагается обустроить зеленые зоны с пешеходными тропами и современными теневыми навесами. Со стороны входных ворот - артобъект с возможностью проведения культурных мероприятий.



Стиль урбанистического модерна представляет другой предлагаемый вариант: современная плитка, модерновые фонари, зеленые зоны.



Чтобы услышать мнение общественности, проект представят на "Мастерской города".

"Мнение житомирян обязательно учтут при подготовке технического задания проектантам", - отмечают в городском совете.


 

Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, сквер, реконструкция, Проект
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Комментариев: 1
Mira
1 Irina (Mira)   • 19:12:22, Вчера [Материал]

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