Горсовет заказал проекты реконструкции Нового бульвара и площади Королёва

Управление капитального строительства Житомирского городского совета заключило два договора на изготовление проектно документации по капремонту Нового бульвара и площади имени Королёва.
Выполнять оба проекты один подрядчик - ООО «Архитектура плюс дизайн», сообщает Житомир инфо
.
Общая стоимость проектных работ составляет более 1 млн грн. Стоимость ПКД капремонта Нового бульвара составляет 507 тыс. грн, а проекта капремонта площади Королева - 530 тыс. грн. Источник финансирования - средства местного бюджета.
Проектные работы должны быть завершены до конца июня 2020 года.
ООО «Архитектура плюс дизайн» - житомирская фирма, которая работает в сфере архитектуры. Основана компания была в 2000 году. До августу 2017 года владельцами ООО «Архитектура плюс дизайн» были Светлана Сухомлин (жена мэра Житомира) и Александр Рабинович. В августе 2017-го владелицей компании стала Ольга Бронштейн, которая руководила фирмой с 2016 года. Уставный капитал - 11,8 тыс. грн.
Напомним, реконструкция Нового бульвара в Житомире была среди трех предложенных властями проектов Бюджета участия
. Из-за введенного карантина голосование отменили. Ранее «ЖЖ
» показал, как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира
.
Коронавирус показал, что в Украине НИЧЕГО не готово для любой мало мальски серьезной пандемии.
Так не лучше ли эти миллионы на никому не нужные прожэкты направить на медицину??
Ну и конечно же "Сухомлин ни при чем";) Не так ли, Преди?;)
С такими финансами, какие и не снились ни одному из предыдущих мэров, по причине децентрализации, не сделано НИЧЕГО!!!
НедоМихайловская с кучей наливаек-это НЕ реконструкция. Это всего лишь открытие бухаловок для приближенных мэра.
А теперь там еще и ночной клуб Big Papi будут открывать, в здании Укртелекома. Ну чтобы Большим Папикам из мэрии и прочим было куда ходить снимать " честных украинских женщин".