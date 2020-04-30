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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 30 » 16:44:14

Горсовет заказал проекты реконструкции Нового бульвара и площади Королёва

Сегодня, 16:46:14 186 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет заказал проекты реконструкции Нового бульвара и площади Королёва

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета заключило два договора на изготовление проектно документации по капремонту Нового бульвара и площади имени Королёва.

Выполнять оба проекты один подрядчик - ООО «Архитектура плюс дизайн», сообщает Житомир инфо.

Общая стоимость проектных работ составляет более 1 млн грн. Стоимость ПКД капремонта Нового бульвара составляет 507 тыс. грн, а проекта капремонта площади Королева - 530 тыс. грн. Источник финансирования - средства местного бюджета.

Проектные работы должны быть завершены до конца июня 2020 года.

ООО «Архитектура плюс дизайн» - житомирская фирма, которая работает в сфере архитектуры. Основана компания была в 2000 году. До августу 2017 года владельцами ООО «Архитектура плюс дизайн» были Светлана Сухомлин (жена мэра Житомира) и Александр Рабинович. В августе 2017-го владелицей компании стала Ольга Бронштейн, которая руководила фирмой с 2016 года. Уставный капитал - 11,8 тыс. грн.

Напомним, реконструкция Нового бульвара в Житомире была среди трех предложенных властями проектов Бюджета участия. Из-за введенного карантина голосование отменили. Ранее «ЖЖ» показал, как после реконструкции может выглядеть пешеходный центр Житомира.
Тэги: реконструкция, Житомир, Проект
Комментариев: 8
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:52:17, Сегодня [Материал]
+1

И ВСЕ происходит в 100 метрах от недомэрии, естественно. ЗАЧЕМ нужна эта реконструкция??
Коронавирус показал, что в Украине НИЧЕГО не готово для любой мало мальски серьезной пандемии.
Так не лучше ли эти миллионы на никому не нужные прожэкты направить на медицину??

Ну и конечно же "Сухомлин ни при чем";) Не так ли, Преди?;)
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 16:55:42, Сегодня [Материал]
+1

Так никто ничего делать не будет даже в 100 метрах от недомэрии. На стадии проекта всё закончится. И денюжки тю-тю.
Antisvinomir1
5 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:57:57, Сегодня [Материал]
+1

Да это ПОНЯТНО;) А Преди с Провокатором и Яблочным всегда найдут, какую лапшу повесить на уши стаду.
leon_ztmr
7 Алексей (leon_ztmr)   • 17:07:16, Сегодня [Материал]
+1

Ну может это мы что-то не понимаем, а на самом деле Сухомлин-хозяйственник дело делает. Он же гарна людына, на схемах и на долях не сидит. Вон собаку под шефство взял даже.
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:13:18, Сегодня [Материал]
0

Не шефство, а ОПЕКУНСТВО;)))

С такими финансами, какие и не снились ни одному из предыдущих мэров, по причине децентрализации, не сделано НИЧЕГО!!!

НедоМихайловская с кучей наливаек-это НЕ реконструкция. Это всего лишь открытие бухаловок для приближенных мэра.

А теперь там еще и ночной клуб Big Papi будут открывать, в здании Укртелекома. Ну чтобы Большим Папикам из мэрии и прочим было куда ходить снимать " честных украинских женщин".
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 16:53:54, Сегодня [Материал]
+1

Уже по проектам построены горнолыжный курорт в парке Гагарина, грандиозный спорткомплекс там же, база водных видов спорта в гидропарке, павильон для цветочных барыг на Житнем рынке и т.д. Теперь новый бульвар и площадь Королёва...
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 16:57:03, Сегодня [Материал]
+1

Забыл про аэропорт с рейсами в Лос Анджелес и Мельбурн, индустриальный парк, туалет в Гидропарке и превращение самого Гидропарка в курорт "лучше Крыма" .
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 16:58:15, Сегодня [Материал]
+1

Ахаха, да, точно;)
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