До 1 сентября Украина полностью перейдет на систему электронных больничных

«Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился. Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом. Вы получите об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный лист нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже от ПФУ», - отметили в Минздраве.