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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июнь » 10 » 16:23:03

До 1 сентября Украина полностью перейдет на систему электронных больничных

Сегодня, 16:23:03 279 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До 1 сентября Украина полностью перейдет на систему электронных больничных

 В Украине начала работать система электронных больничных. О нововведениях сообщили в Министерстве здравоохранения. Отмечается, что теперь пациенты смогут получить больничные в электронной системе E-health.
 

«Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился. Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом. Вы получите об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный лист нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже от ПФУ», - отметили в Минздраве.


Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз. Каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.
 

«Е-больничный - это новый прогрессивный кейс для Украины, который благодаря нашим общим усилиям сегодня стартовал. Внедрение электронного больничного позволит работодателю и Фонду видеть в первый день, что застрахованное лицо заболело и в какой больнице или какой семейный врач сформировал медицинское заключение о болезни этого лица. В результате мы получили систему, позволяющую эффективно применять рискоориентированные подходы к проверке листков нетрудоспособности и проведению страховых выплат, что упростит процедуру», - отметил первый заместитель Министра социальной политики Евгений Котик.


С 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать выводы о временной нетрудоспособности в электронном виде. До этого будет действовать переходная модель: врачи будут формировать больничные в электронном виде, но пациенты будут получать на руки бумажные варианты.
Тэги: больничный, украина
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