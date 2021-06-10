До 1 сентября Украина полностью перейдет на систему электронных больничных

«Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился. Пациент приходит к врачу на осмотр. Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в Реестре и заверяет его КЭПом. Вы получите об этом уведомление от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда. Там формируется электронный лист нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты. Об этом вы также получите сообщение на телефон, уже от ПФУ», - отметили в Минздраве.
«Е-больничный - это новый прогрессивный кейс для Украины, который благодаря нашим общим усилиям сегодня стартовал. Внедрение электронного больничного позволит работодателю и Фонду видеть в первый день, что застрахованное лицо заболело и в какой больнице или какой семейный врач сформировал медицинское заключение о болезни этого лица. В результате мы получили систему, позволяющую эффективно применять рискоориентированные подходы к проверке листков нетрудоспособности и проведению страховых выплат, что упростит процедуру», - отметил первый заместитель Министра социальной политики Евгений Котик.