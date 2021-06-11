Полиция задержала двух аферистов, которые «работали» в житомирских магазинах

В небольших магазинах и даже в гипермаркетах все чаще "работают" аферисты, которые с помощью различных схем, завладевают деньгами или ценными товарами. На днях двух таких мошенников задержали в Житомире.
"В Житомирское районное управление полиции обратилась 39-летняя управляющая местного магазина. Женщина рассказала, что в магазине совершил покупки молодой человек. Взяв пищевые продукты на более чем 500 гривен, он пытался рассчитаться банковской карточкой, однако там средств не оказалось. Тогда мужчина пообещал через мгновение принести деньги из машины, которая якобы стояла у магазина и пошел вместе с товарами. Доверчивая продавщица так и не дождалась этого покупателя"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции Житомирской области.
Житомирские оперативники установили личность афериста - им оказался 29-летний житель пригорода. Мужчина уже не впервые совершает неправомерные действия, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественного преступления.
Еще одного житомирянина полицейские разоблачили в другой схеме обмана. Оказалось, что 35-летний мужчина взвешивал стоимостные пищевые продукты на овощных весах и, наклеив на них ценник с меньшей суммой, чем на самом деле, рассчитывался на кассе самообслуживания. Такие закупки он проводил в течение месяца, пока работники магазина не заметили странное расхождение.
"Мужчина успел обмануть торговое заведение более чем на 1300 гривен. Все его действия были зафиксированы на записях камер видеонаблюдения, и теперь он объясняет мотивы своих поступков следователем"
, - информирует полиция.
Правоохранители напоминают, что согласно ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) подобные действия влекут за собой наказание от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет.