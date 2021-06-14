ДТП в центре Житомира: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. ВИДЕО

Утром 14 июня на перекрестке улиц Театральная и Киевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции.
"Сегодня в 10:13 инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Suzuki, ВАЗ и Volkswagen, которое произошло на перекрестке улицы Театральной и Киевской", - говорится в сообщении.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что ВАЗ двигался по улице Киевской и на перекрестке сначала врезался в Suzuki, а затем по инерции зацепил Volkswagen.
В аварии никто не пострадал. Движение на перекрестке частично затруднено.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные полицейские оформляют протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.