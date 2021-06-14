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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 14 » 11:47:49

ДТП в центре Житомира: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. ВИДЕО

Сегодня, 11:47:05 1312 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в центре Житомира: на перекрестке столкнулись сразу три автомобиля. ВИДЕО

 Утром 14 июня на перекрестке улиц Театральная и Киевская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале патрульной полиции.
 

"Сегодня в 10:13 инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Suzuki, ВАЗ и Volkswagen, которое произошло на перекрестке улицы Театральной и Киевской", - говорится в сообщении.


Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что ВАЗ двигался по улице Киевской и на перекрестке сначала врезался в Suzuki, а затем по инерции зацепил Volkswagen.



В аварии никто не пострадал. Движение на перекрестке частично затруднено.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные полицейские оформляют протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что стало причиной ДТП) КоАП.
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:18:47, Сегодня [Материал]

А выше камеру повесить, чтобы были видны сигналы светофора, не судьба?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 15:33:08, Сегодня [Материал]

тогда будет видно, что жыгуль ехал на жёлтый....
melan
3 melan (melan)   • 15:41:04, Сегодня [Материал]

какой желтый?? уже пешеходы пошли и машины поехали.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:51:51, Сегодня [Материал]

да полжитомира на красный ездит
те, что по киевской ехали, должны быть в курсе
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