Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 23 Июня 2021    06:06:40
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 22 » 08:32:11

На Житомирщине – чрезвычайный уровень пожарной опасности

Вчера, 08:32:11 540 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине – чрезвычайный уровень пожарной опасности

 В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности: спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по данным Укргидрометцентра, 21-23 июня в Житомирской области будет господствовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
 
  • посещать хвойные леса;
  • разводить костры в лесу и лесопосадках;
  • заезжать на автомобилях в лес;
  • курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
  • оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
  • охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
  • создавать свалки и сжигать отходы;
  • сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.

"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях - немедленно звоните по телефону 101", - призывают в ГСЧС.
Тэги: пожар, лес, Житомирская область, жара, пожарная опасность
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus