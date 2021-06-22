На Житомирщине – чрезвычайный уровень пожарной опасности

В Украине объявлен наивысший уровень пожарной опасности: спасатели призывают граждан не провоцировать пожары в природных экосистемах.
Об этом сообщила
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, по данным Укргидрометцентра, 21-23 июня в Житомирской области будет господствовать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Спасатели напоминают, что в течение пожароопасного периода запрещается:
"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях - немедленно звоните по телефону 101"
- посещать хвойные леса;
- разводить костры в лесу и лесопосадках;
- заезжать на автомобилях в лес;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;
- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;
- создавать свалки и сжигать отходы;
- сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.
, - призывают в ГСЧС.