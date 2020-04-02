Поджог травы на Житомирщине привел к масштабному пожару, который тушили 90 человек. ФОТО

"Такое впечатление, что население одержимо верой в необходимость сжигать сухую траву, а между тем с каждым годом в Украине растет печальная статистика различных заболеваний: от различных видов аллергий до онкологии. И люди даже не осознают, что убивают себя сами. Неужели Вам безразлично, что от таких пожаров гибнут и страдают звери, пресмыкающиеся, земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи, жабы? При сильном огне погибают практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Помните, за самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорят экологи.