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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Апрель » 2 » 15:56:18

Поджог травы на Житомирщине привел к масштабному пожару, который тушили 90 человек. ФОТО

Вчера, 16:08:18 868 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поджог травы на Житомирщине привел к масштабному пожару, который тушили 90 человек. ФОТО

 1 апреля неизвестные лица в Коростенском районе Житомирской области устроили поджог травы, который привел к масштабному лесному пожару.

Об этом в соцсети информирует Государственная экологическая инспекция Полесского округа.

Отмечается, что возгорание ликвидировали около 90 человек: инспекторы по охране окружающей природной среды, работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, лесная охрана.
 

"Такое впечатление, что население одержимо верой в необходимость сжигать сухую траву, а между тем с каждым годом в Украине растет печальная статистика различных заболеваний: от различных видов аллергий до онкологии. И люди даже не осознают, что убивают себя сами. Неужели Вам безразлично, что от таких пожаров гибнут и страдают звери, пресмыкающиеся, земноводные: особенно новорожденные зайчата, ежи, жабы? При сильном огне погибают практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Помните, за самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков предусмотрена административная и уголовная ответственность", - говорят экологи.






Тэги: пожар, Поджог, лес, Житомирская область
Комментариев: 2
DMB2016
1 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 18:54:36, Вчера [Материал]
0

Наши люди пока что то поймут,Украину растащят по всем кускам те кто умеют беречь природу
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 22:22:42, Вчера [Материал]
0

Все, что горит по полям - только поджоги. Доказывает то, что не может одновеременно гореть в разных местах. Пока жестко и жестоко не станут карать таких 3,14даров, дела не будет. Сегодня горели поля вокруг Корчака. Из-за того, что какие то сссученные типы там попилили деревья и решили спалить ветки. Ипаные экологи уже лет 30 на карантине.
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