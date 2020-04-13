Украину охватили пожары: ситуация может быть хуже, чем в Австралии

Пожары по всей Украине

"Ситуация может быть хуже, чем в Австралии"

"К сожалению, практика поджигания сухой травы до сих пор существует в России, Беларуси и Украине. В странах ЕС органические отходы компостируют, а природу пытаются сохранять максимально нетронутой. Такие поджоги – это преступление против самих себя. В воздух выделяется целый комплекс токсических соединений – пыль, оксиды азота, угарный газ, тяжелые металлы, бензопирен и диоксины – одни из самых ядовитых веществ для человека", – говорит Юлия Пашковская, представительница международного климатического движения 350.org в Восточной Европе, Кавказе и Центральной Азии.

"Ситуация может быть хуже, чем в Австралии – у нас нет столько техники и добровольных обученных пожарных команд. А трудности с водой могут сделать ситуацию критической. А если в период пожаров еще придет антициклон – весь ядовитый дым просто неподвижно ляжет над городами и селами, – то может повториться трагическая ситуация, которая случилась в Лондоне 1952 года, когда от угольного смога погибло 12 тысяч человек", – отмечает Юлия Пашковская.



Штрафы за поджоги хотят поднять

"Штраф давно пора поднять. Сейчас инспектор, который обнаружил возгорание, выносит предупреждение. Если человек не реагирует или это злостное нарушение, то на месте составляется протокол. Однако нынешние штрафы никого не останавливают", – говорит Ирина Козлова.