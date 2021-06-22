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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 22 » 12:29:06

Правоохранители вышли на рейд: 12 житомирян оштрафовали за распитие алкоголя и курение. ФОТО

Вчера, 12:29:06 1647 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Правоохранители вышли на рейд: 12 житомирян оштрафовали за распитие алкоголя и курение. ФОТО

 В Житомире на прошедших выходных правоохранители провели рейд в местах отдыха граждан. Усиленное внимание полицейские и нацгвардейцы уделили району Замковой горы.

По информации правоохранителей, всего более 30 компаниям и отдельным гражданам стражи порядка указали на недопустимость антиобщественного поведения.

В большинстве случаев отдыхающие прислушались к предостережениям правоохранителей. Впрочем, в случае откровенного игнорирования замечаний, полицейские составляли соответствующие материалы об административных правонарушениях.



В частности, нескольких житомирян оштрафовали за распитие спиртного и курение.
 

"Было зафиксировано 7 случаев распития алкогольных напитков в запрещенных местах (ст. 178 КУоАП), еще 5 горожан курили табачные изделия там, где это не предусмотрено законом (ст. 175-1). Один из отдыхающих совершил мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП )", - сообщили в полиции Житомирской области.


Отмечается, что правоохранители и в дальнейшем будут проводить подобные рейды.






 

Фото: полиция
Тэги: полиция, рейд, Нацгвардия, штраф, Житомир
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Комментариев: 6
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:03:51, Вчера [Материал]

Це на вул. Кафедральну? І всього 12??? 12, Карл! Там мало бути 120!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:34:46, Вчера [Материал]

Помнится, было время, когда мусора ганяли эту алкашню, бухающих где хочу. Потом что-то забили, и теперь куда не глянь (остановки, скамейки, парки, да любое место) - везде свободно бухают и никто никого не наказывает. А тут вдруг рейд выпустили. Достижение! А в другие дни делают вид, что не замечают ничего? Да люди уже даже спокойно на ходу пьют, гуляя по городу.

ЗЫ: порадовало фото с собакеном. Похоже малолетнему дебилу как минимум сделали замечание, за выгул собакена без намордника. Хотелось бы, чтобы в Украине наконец-то начали наказывать всех владельцев собак, к-рые выгуливают их в общественных местах без намордников, и которые не убирают дерьмо за своими питомцами.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:35:19, Вчера [Материал]

Вся ця вакханалія у сквері почалася через рік-два після розформування "беркуту". Спочатку (2015-2017) там терлися вечорами малолітки з дешевою алкашкою. А потім вони повиростали, пригнали з Європи бехи та купили собі кальяни. Проте улюблене місце, гранітний бордюр скверу, залишилось з ними на все життя. Як і російський говнореп.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:42:23, Вчера [Материал]

рэпчик совкодрочеру не нравицца....
пацанчики прислушаюцца и будут бухать под тоскливую печню про утку...
SlavaNibiru
5 Святослав (SlavaNibiru)   • 16:09:43, Вчера [Материал]

Не дивно, що шарієдрочери (латентні совкодрочери насправді) так вписуються за рашн говнореп, у них завжди було погано з музичним смаком. Настільки погано, що світ хіп-хопу обмежується лише російським репом третього гатунку. І загалом це дуже обмежені особистості, для яких бухать на бардюрі - норма.
Dmitry
6 Dmitry (Dmitry)   • 20:43:52, Вчера [Материал]

Полиция выполняет свои обязанности только во время рейда. Как мило!
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