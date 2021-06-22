Правоохранители вышли на рейд: 12 житомирян оштрафовали за распитие алкоголя и курение. ФОТО

В Житомире на прошедших выходных правоохранители провели рейд в местах отдыха граждан. Усиленное внимание полицейские и нацгвардейцы уделили району Замковой горы.
По информации правоохранителей, всего более 30 компаниям и отдельным гражданам стражи порядка указали на недопустимость антиобщественного поведения.
В большинстве случаев отдыхающие прислушались к предостережениям правоохранителей. Впрочем, в случае откровенного игнорирования замечаний, полицейские составляли соответствующие материалы об административных правонарушениях.
В частности, нескольких житомирян оштрафовали за распитие спиртного и курение.
"Было зафиксировано 7 случаев распития алкогольных напитков в запрещенных местах (ст. 178 КУоАП), еще 5 горожан курили табачные изделия там, где это не предусмотрено законом (ст. 175-1). Один из отдыхающих совершил мелкое хулиганство (ст. 173 КУоАП )", - сообщили в полиции Житомирской области.
Отмечается, что правоохранители и в дальнейшем будут проводить подобные рейды.
Фото: полиция