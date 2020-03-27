Полицейские проводят рейды по магазинам и торговым комплексам Житомира для проверки соблюдения их сотрудниками и покупателями установленных правил и ограничений. Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, рейдовые группы мониторят ситуацию как в крупных супермаркетах, так и малых магазинчиках.
"В первую очередь, внимание обращается на наличие у работников средств индивидуальной защиты и постоянное их использование в ходе работы, а также количество покупателей в примищенннях, соблюдение ими установленных в связи с карантином правил", - прокомментировал заместитель начальника ГУНП Артем Лисогор.
Во время очередного мониторинга 26 марта правоохранители оформили 3 административные протоколы за нарушение норм карантина.
"Полицейские обнаружили продавцов, которые не использовали при обслуживании покупателей одноразовые перчатки, тем самым подвергая себя других возможной опасности. Во всех случаях были оформлены административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях"
, - информируют правоохранители.
Всего с начала карантина в Житомирской области полицейские составили 34 протокола по признакам указанного правонарушения, больше всего в Житомире, Житомирском районе и Новограде-Волынском.
ФОТО: ГУ Нацполиции в Житомирской области
В Житомире рейдовые группы полиции проверяют соблюдение магазинами требований карантина. ФОТО