ТОР и Нацгвардия провели рейд по скверам Житомира: нарушителей оштрафовали. ФОТО

В Житомире на выходных правоохранители провели рейд в местах скопления граждан, в том числе в сквере по улице Кафедральной, который известен житомирянам как "самая длинная барная стойка города".
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции, рейд проводили инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) совместно с военными Национальной гвардии.
"Основной задачей таких мероприятий является уменьшение количества правонарушений в общественных местах (парки, скверы). Граждан, которые нарушали общественный порядок инспекторы роты ТОР привлекли к административной ответственности", - информирует патрульная полиция.
Правоохранители подчеркивают, что подобные отработки инспекторы роты ТОР будут проводить совместно с нацгвардейцами каждые выходные.