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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 22 » 09:44:14

ТОР и Нацгвардия провели рейд по скверам Житомира: нарушителей оштрафовали. ФОТО

Сегодня, 10:06:14 2841 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТОР и Нацгвардия провели рейд по скверам Житомира: нарушителей оштрафовали. ФОТО

 В Житомире на выходных правоохранители провели рейд в местах скопления граждан, в том числе в сквере по улице Кафедральной, который известен житомирянам как "самая длинная барная стойка города".

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции, рейд проводили инспекторы роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) совместно с военными Национальной гвардии.
 

"Основной задачей таких мероприятий является уменьшение количества правонарушений в общественных местах (парки, скверы). Граждан, которые нарушали общественный порядок инспекторы роты ТОР привлекли к административной ответственности", - информирует патрульная полиция.


Правоохранители подчеркивают, что подобные отработки инспекторы роты ТОР будут проводить совместно с нацгвардейцами каждые выходные.



Тэги: Житомир, сквер, рейд, полиция
Комментариев: 7
den2016
1 Деня (den2016)   • 10:15:24, Сегодня [Материал]
-8

Как раз уровень нашей недополиции. Ловить малолеток с пивом)))
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:19:14, Сегодня [Материал]
0

Да на фото похоже лимонад, а не пиво. Но полицаям была дана команда изобразить что они типа работают, поэтому им пофиг.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:26:52, Сегодня [Материал]
+8

Ну там не лише малолєткі, вистачає і дорослих дядьок на BMW з рузке репчіком.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:22:24, Сегодня [Материал]
+6

Такими регулярними рейдами можна відчутно поповнювати бюджет, враховуючи кількість відпочиваючих на найдовшій барній стійці.
den2016
5 Деня (den2016)   • 10:28:30, Сегодня [Материал]
-5

Лучше бы воров и убийц искали, а не занимались ерундой. У моего знакомого вскрыли автомобиль и полицию ждали 9 часов!!!!! Так еще с собой взяли пресс-секретаря пофоткать какие они герои!!
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:00:48, Сегодня [Материал]
-1

Полиции регулярные не интересны. Так, изредка, на камеру...
ELVA
6 Elva (ELVA)   • 13:55:18, Сегодня [Материал]
+3

В первую очередь нужно проверить и прикрыть магазины вокруг " самой длинной барстойки" на предмет продажи алкоголя малолеткам, а потом уже и рейды устраивать. Хотя хочу сказать, что когда этих рейдов не было совсем, то за домом правосудия и в близлежащих дворах был армагеддон. Сейчас поспокойней стало.
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