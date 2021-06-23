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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июнь » 23 » 09:43:57

Камеры зафиксировали момент жесткого ДТП в Житомире: машина вылетела на тротуар и перевернулась

Вчера, 09:43:57 2025 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Камеры зафиксировали момент жесткого ДТП в Житомире: машина вылетела на тротуар и перевернулась

 В Житомире на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости столкнулись Chevrolet и Daewoo. От удара один автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.

ДТП произошло ночью 22 июня, сообщила пресс-служба патрульной полиции.
 

"22 июня, около 3 часов ночи, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo, произошедшей на перекрестке улиц Покровской и проспекта Независимости", - информирует полиция.


Известно, что в результате аварии один человек получил телесные повреждения.

Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

 
Тэги: Житомир, дтп
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 10:31:46, Вчера [Материал]

нужно быть оленем что бы из левого ряда в правый поворот.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 16:57:05, Вчера [Материал]

І таких оленів пів-міста!
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