Камеры зафиксировали момент жесткого ДТП в Житомире: машина вылетела на тротуар и перевернулась

В Житомире на перекрестке улицы Покровской и проспекта Независимости столкнулись Chevrolet и Daewoo. От удара один автомобиль вылетел на тротуар и перевернулся.
ДТП произошло ночью 22 июня, сообщила пресс-служба патрульной полиции.
"22 июня, около 3 часов ночи, инспекторам патрульной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими с участием автомобиля Chevrolet и автомобиля Daewoo, произошедшей на перекрестке улиц Покровской и проспекта Независимости", - информирует полиция.
Известно, что в результате аварии один человек получил телесные повреждения.
Момент ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.