В Житомире задержали вандала, уничтожившего лавочку. Еще одного хулигана разыскивают за крушение витрин. ВИДЕО

23 июня в Житомире неадекватный мужчина разобрал лавку возле сквера Ольжича. Действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения, благодаря которым полицейские уже установили личность хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"Он местный житель, ему 35 лет, сейчас нигде не работает. А за лавку взялся, по его словам, из-за угнетенного состояния. Впрочем, на записях видно, что состояние было больше похоже на опьянение", - рассказали правоохранители.
В любом случае за подобное вандализм придется отвечать согласно ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
Мужчину доставили в Житомирского районного управления полиции, где в настоящее время он общается с следователями.
Также 23 июня на проспект Мира очевидцы сняли, как мужчина намеренно разбивает две стеклянные витрины в магазине.
Полицейские в рамках открытого уголовного производств установили личность хулигана, а сейчас разыскивают его.
"Если вы узнали этого человека и знаете, где он находится прямо сейчас, сообщите по телефону 0674049152 или 102", - призывает полиция.