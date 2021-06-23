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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 23 » 17:51:19

В Житомире задержали вандала, уничтожившего лавочку. Еще одного хулигана разыскивают за крушение витрин. ВИДЕО

Вчера, 17:51:19 1726 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали вандала, уничтожившего лавочку. Еще одного хулигана разыскивают за крушение витрин. ВИДЕО

 23 июня в Житомире неадекватный мужчина разобрал лавку возле сквера Ольжича. Действия мужчины сняли камеры видеонаблюдения, благодаря которым полицейские уже установили личность хулигана. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"Он местный житель, ему 35 лет, сейчас нигде не работает. А за лавку взялся, по его словам, из-за угнетенного состояния. Впрочем, на записях видно, что состояние было больше похоже на опьянение", - рассказали правоохранители.

В любом случае за подобное вандализм придется отвечать согласно ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Мужчину доставили в Житомирского районного управления полиции, где в настоящее время он общается с следователями.
 

Также 23 июня на проспект Мира очевидцы сняли, как мужчина намеренно разбивает две стеклянные витрины в магазине.

Полицейские в рамках открытого уголовного производств установили личность хулигана, а сейчас разыскивают его.

"Если вы узнали этого человека и знаете, где он находится прямо сейчас, сообщите по телефону 0674049152 или 102", - призывает полиция.
 
Тэги: хулиганство, вандализм, полиция, Житомир
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Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 18:07:15, Вчера [Материал]

Це якийсь не дуже жарт від поліції? Вони його обличча заблюрили і просять допомогти його знайти тепер?
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:21:59, Сегодня [Материал]

Типова новина для тих місцин. вул. Ольжича, Старовільська, Володимирська - це заповідник алкашів і дегенератів. Там замість скверу треба було будувати високу бетону огорожу з колючкою.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:39:30, Сегодня [Материал]

а в результате обоим активистам выпишут бумажки о штрафах, которые они выкинут в ближайшую мусорку. Или скорее просто под ноги.
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