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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Апрель » 22 » 08:38:33

В Житомире нашли молодых вандалов, которые изувечили выставку на Михайловской. ВИДЕО

Сегодня, 08:43:33 339 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире нашли молодых вандалов, которые изувечили выставку на Михайловской. ВИДЕО

 В Житомире полиция нашла двух хулиганов, которые накануне ночью порезали уличную выставку по случаю 109-й годовщины пластового движения.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, парням 17 и 18 лет, оба учатся в одном из образовательных учреждений Житомира.

Свои действия они объяснили нахождением в состоянии сильного алкогольного опьянения и от того непониманием содержания патриотической экспозиции.
 

"Учитывая резонансность события, мы приложили максимум усилий, чтобы установить личности вандалов. Мы понимали, что это достаточно молодые люди и для нас было важно, с какой целью они совершили это правонарушение", - прокомментировал начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.


По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК. Следственные действия продолжаются.
Тэги: Житомир, полиция, вандализм, Хулиганы
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