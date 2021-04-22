В Житомире нашли молодых вандалов, которые изувечили выставку на Михайловской. ВИДЕО

"Учитывая резонансность события, мы приложили максимум усилий, чтобы установить личности вандалов. Мы понимали, что это достаточно молодые люди и для нас было важно, с какой целью они совершили это правонарушение", - прокомментировал начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.