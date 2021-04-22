В Житомире нашли молодых вандалов, которые изувечили выставку на Михайловской. ВИДЕО

В Житомире полиция нашла двух хулиганов, которые накануне ночью порезали уличную выставку по случаю 109-й годовщины пластового движения.
Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, парням 17 и 18 лет, оба учатся в одном из образовательных учреждений Житомира.
Свои действия они объяснили нахождением в состоянии сильного алкогольного опьянения и от того непониманием содержания патриотической экспозиции.
"Учитывая резонансность события, мы приложили максимум усилий, чтобы установить личности вандалов. Мы понимали, что это достаточно молодые люди и для нас было важно, с какой целью они совершили это правонарушение", - прокомментировал начальник Житомирского РУП Сергей Синявский.
По данному факту было открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК. Следственные действия продолжаются.