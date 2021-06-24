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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 24 » 09:12:48

Житомиргаз перекрыл газ двум домам: говорят, что обнаружили 9 утечек

Сегодня, 09:12:28 559 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиргаз перекрыл газ двум домам: говорят, что обнаружили 9 утечек

 В центре Житомира на улице Бориса Лятошинского газовщики обнаружили 9 утечек газа. Для устранения аварийной ситуации газоснабжение перекрыли в двух домах.

Об этом сообщается на сайте компании "Житомиргаз".
 

"При обследовании газопровода в центре города было обнаружено девять утечек газа на фасаде газопровода по адресам ул. Бориса Лятошинского, 15 Б и 11 А. Согласно "Правилам безопасности систем газоснабжения" потребление при такой ситуации невозможно из-за высокой вероятности катастрофических последствий. Руководствуясь Правилами безопасности систем газоснабжения специалистами АО "Житомиргаз" было принято решение локализовать утечки и прекратить газоснабжение этим объектам до полного устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.


Отмечается, что газоснабжение будет восстановлено после устранения технических недостатков на сети, которые угрожают безопасности потребителей.
Тэги: Житомиргаз, газ, Житомир
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Комментариев: 3
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 11:03:35, Сегодня [Материал]

Не удивлюсь, если в этих двух домах окажутся должники, и Житомиргаз под предлогом утечек газа, просто решил наказать всех жильцов. Довольно распространенная тема.
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 11:15:17, Сегодня [Материал]

популярна схема – це вимкнути газ будинкам ОСББ і вимагати підписати договір на обслуговування.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:31:38, Сегодня [Материал]

газконтора великолепна.....
это ж вроде древние кирпичные хрущи с газовыми колонками. Ждём перекрытия киевской недовольными "мешканцами".
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