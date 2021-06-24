Житомиргаз перекрыл газ двум домам: говорят, что обнаружили 9 утечек

"При обследовании газопровода в центре города было обнаружено девять утечек газа на фасаде газопровода по адресам ул. Бориса Лятошинского, 15 Б и 11 А. Согласно "Правилам безопасности систем газоснабжения" потребление при такой ситуации невозможно из-за высокой вероятности катастрофических последствий. Руководствуясь Правилами безопасности систем газоснабжения специалистами АО "Житомиргаз" было принято решение локализовать утечки и прекратить газоснабжение этим объектам до полного устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении.