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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июль » 8 » 12:58:28

В Коростышеве мужчина упал с 15-метровой скалы в карьер: от полученных травм погиб

Вчера, 12:58:28 907 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Коростышеве мужчина упал с 15-метровой скалы в карьер: от полученных травм погиб

 Ночью 7 июля возле карьера в городе Коростышев отдыхала компания молодежи. Один из отдыхающих отошел от других и упал с 15-метровой высоты в пропасть.

Об этом сообщает издание Житомир.info со ссылкой на Государственную службу Украины по ЧС в Житомирской области.

От полученных травм мужчина скончался. На месте происшествия работали спасатели, чтобы достать тело.
 

«В городе Коростышев 7 июля проводились аварийные работы по извлечению тела погибшего из пропасти местного карьера. Так, в 23:18 поступило сообщение от медиков о том, что необходимо достать из карьера мужчину. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возле карьеру отдыхала компания. Один из молодых людей отошел от остальных отдыхающих. В том месте была пропасть, и молодой человек упал с высоты и оказался частично на камнях, частично на воде. Там был очень крутой спуск, поэтому медики не могли добраться до пострадавшего. Спасатели нашли место, чтобы спуститься, подошли к пострадавшему, однако на тот момент он уже был мертв. Мужчину обвязали веревкой, которую спустили спасатели и таким образом подняли его. Медики констатировали факт смерти», - рассказали в ГСЧС.


По словам людей, отдыхавших в этой компании, они не сразу заметили, что парень отошел, а когда увидели, где он, спустились и пытались оказать первую домедицинскую помощь. Однако напрасно. Известно, что погибший - житель Бердичевского района 1990 года рождения.
Тэги: Смерть, Коростышев, карьер
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