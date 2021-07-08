В Коростышеве мужчина упал с 15-метровой скалы в карьер: от полученных травм погиб

«В городе Коростышев 7 июля проводились аварийные работы по извлечению тела погибшего из пропасти местного карьера. Так, в 23:18 поступило сообщение от медиков о том, что необходимо достать из карьера мужчину. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что возле карьеру отдыхала компания. Один из молодых людей отошел от остальных отдыхающих. В том месте была пропасть, и молодой человек упал с высоты и оказался частично на камнях, частично на воде. Там был очень крутой спуск, поэтому медики не могли добраться до пострадавшего. Спасатели нашли место, чтобы спуститься, подошли к пострадавшему, однако на тот момент он уже был мертв. Мужчину обвязали веревкой, которую спустили спасатели и таким образом подняли его. Медики констатировали факт смерти», - рассказали в ГСЧС.