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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 15 » 13:45:29

Новый завод могут построить в промзоне Житомира: планируют производить патроны

Сегодня, 13:45:29 2032 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый завод могут построить в промзоне Житомира: планируют производить патроны

 В промзоне Житомира по улице Королёва компания с иностранными инвестициями планирует построить завод по производству патронов.

Как сообщает Житомир инфо, 8 июля 2021 года в Житомире зарегистрировали ООО «Житомирский патронный завод». Уставный капитал - 200 тыс. грн, основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов. Владельцем и руководителем фирмы является киевлянин Сафонов Дмитрий Алексеевич.

15 июля городской голова Житомира Сергей Сухомлин пояснил, что в промзоне планируют построить современный завод по изготовлению патронов, которые сейчас в Украине не производятся.

Одним из условий для иностранной компании-инвестора была регистрация фирмы в Житомире.
 

«Это значительные инвестиции и вопросы национальной безопасности Украины. У нас были условия, они регистрируют компанию в Житомире, приобретают недвижимость и только после этого у городского совета будут основания выделять землю. Сейчас Украина не имеет собственных патронных заводов, последний находился в Луганске и был потерян во время оккупации. Это также инвестиции и создание рабочих мест. Кроме того, для нас является приоритетом восстановление в Житомире высокотехнологичного производства, которое создает рабочие места для высококвалифицированного персонала. Также мы будем подписывать меморандум, где обязательно будет условие по инициативе инвестора, американской компании - приоритет трудоустройства участников АТО и людей с инвалидностью. Это программа, которая работает на их предприятиях по всему миру», - рассказал Сергей Сухомлин.


Мэр также сообщил, что на внеочередную сессию городского совета, которую планируют провести в ближайшее время, будет вынесен проект решения о земельном участке (ул. Королева, 132), который городской совет сформирует для дальнейшей передачи патронному заводу.



Как сообщалось, итальянская компания Ferplast, которая занимается производством товаров для животных, построит в Житомире еще одну фабрику.
Тэги: Житомир, промзона, патроны, завод
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Комментариев: 4
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 14:28:08, Сегодня [Материал]

Все хорошо, кроме одного НО: компоненты (например, порох) в производстве импортируемые, сами не производим. Так что в случае войны, весь импорт нам останавливают и завод превращается в тыковку.
ОЧЕНЬ
2 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 14:58:31, Сегодня [Материал]

Легкий анализ статьи .... и вуаля ! У бизнесмена есть 100% информация что война у нас на долго ! А так же 100% вероятность заказа от министерства обороны!
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 16:32:39, Сегодня [Материал]

>> У бизнесмена есть 100% информация что война у нас на долго !

А для Вас це не очевидно?)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:13:54, Сегодня [Материал]

танкист великолепен
красиво бурсу дерибанят...
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