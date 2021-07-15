Новый завод могут построить в промзоне Житомира: планируют производить патроны

«Это значительные инвестиции и вопросы национальной безопасности Украины. У нас были условия, они регистрируют компанию в Житомире, приобретают недвижимость и только после этого у городского совета будут основания выделять землю. Сейчас Украина не имеет собственных патронных заводов, последний находился в Луганске и был потерян во время оккупации. Это также инвестиции и создание рабочих мест. Кроме того, для нас является приоритетом восстановление в Житомире высокотехнологичного производства, которое создает рабочие места для высококвалифицированного персонала. Также мы будем подписывать меморандум, где обязательно будет условие по инициативе инвестора, американской компании - приоритет трудоустройства участников АТО и людей с инвалидностью. Это программа, которая работает на их предприятиях по всему миру», - рассказал Сергей Сухомлин.