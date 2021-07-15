Новый завод могут построить в промзоне Житомира: планируют производить патроны

В промзоне Житомира по улице Королёва компания с иностранными инвестициями планирует построить завод по производству патронов.
Как сообщает Житомир инфо
, 8 июля 2021 года в Житомире зарегистрировали ООО «Житомирский патронный завод». Уставный капитал - 200 тыс. грн, основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов. Владельцем и руководителем фирмы является киевлянин Сафонов Дмитрий Алексеевич.
15 июля городской голова Житомира Сергей Сухомлин пояснил, что в промзоне планируют построить современный завод по изготовлению патронов, которые сейчас в Украине не производятся.
Одним из условий для иностранной компании-инвестора была регистрация фирмы в Житомире.
«Это значительные инвестиции и вопросы национальной безопасности Украины. У нас были условия, они регистрируют компанию в Житомире, приобретают недвижимость и только после этого у городского совета будут основания выделять землю. Сейчас Украина не имеет собственных патронных заводов, последний находился в Луганске и был потерян во время оккупации. Это также инвестиции и создание рабочих мест. Кроме того, для нас является приоритетом восстановление в Житомире высокотехнологичного производства, которое создает рабочие места для высококвалифицированного персонала. Также мы будем подписывать меморандум, где обязательно будет условие по инициативе инвестора, американской компании - приоритет трудоустройства участников АТО и людей с инвалидностью. Это программа, которая работает на их предприятиях по всему миру», - рассказал Сергей Сухомлин.
Мэр также сообщил, что на внеочередную сессию городского совета, которую планируют провести в ближайшее время, будет вынесен проект решения о земельном участке (ул. Королева, 132), который городской совет сформирует для дальнейшей передачи патронному заводу.
Как сообщалось, итальянская компания Ferplast, которая занимается производством товаров для животных, построит в Житомире еще одну фабрику
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