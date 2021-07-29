В Житомирской области утонул мальчик из многодетной семьи

В Житомирской области в водоеме утонул подросток. Трагический инцидент произошел 28 июля в пгт Словечно. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.
Известно, что парень пришел к озеру с компанией юношей. Он плавал, нырял, а в какой-то момент исчез из поля зрения. Отдыхающие забеспокоились и попытались его найти - ныряли в воду и обошли озеро вдоль берега.
К сожалению, положительных результатов эти поиски не дали. На место происшествия вызвали спасателей.
"Спасатели на резиновой лодке начали поиски вероятного утопленника. Через некоторое время с помощью веревки с металлическими крючками они выловили тело погибшего юноши неподалеку камыша", - информирует ГСЧС.
Личность утопленника установлена. Это юноша 2007 года рождения, который воспитывался в многодетной семье.
На Житомирщине с начала купального сезона в результате неосторожного поведения на воде трагически оборвалась жизнь 16 жителей области (из них 3 детей). В прошлом году за весь летний сезон зарегистрировано 14 погибших.