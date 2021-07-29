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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 29 » 13:17:18

В Житомирской области утонул мальчик из многодетной семьи

Сегодня, 13:17:18 364 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области утонул мальчик из многодетной семьи

 В Житомирской области в водоеме утонул подросток. Трагический инцидент произошел 28 июля в пгт Словечно. Об этом сообщает управление Государственной службы Украины по ЧС в Житомирской области.

Известно, что парень пришел к озеру с компанией юношей. Он плавал, нырял, а в какой-то момент исчез из поля зрения. Отдыхающие забеспокоились и попытались его найти - ныряли в воду и обошли озеро вдоль берега.

К сожалению, положительных результатов эти поиски не дали. На место происшествия вызвали спасателей.
 

"Спасатели на резиновой лодке начали поиски вероятного утопленника. Через некоторое время с помощью веревки с металлическими крючками они выловили тело погибшего юноши неподалеку камыша", - информирует ГСЧС.


Личность утопленника установлена. Это юноша 2007 года рождения, который воспитывался в многодетной семье.

На Житомирщине с начала купального сезона в результате неосторожного поведения на воде трагически оборвалась жизнь 16 жителей области (из них 3 детей). В прошлом году за весь летний сезон зарегистрировано 14 погибших.
Тэги: Смерть, Житомирщина, Подросток, озеро, утонул
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