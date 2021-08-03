На Житомирщине под видом санитарной рубки уничтожали здоровые деревья

В Житомирской области будут судить троих работников лесхоза, которые под видом санитарных рубок вырезали здоровые сосны и березы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении троих работников лесхоза на Житомирщине, которые подделывали документы для присвоения древесины. В течение сентября-октября 2019 года указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе.
"Таким образом всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. гривен"
, - добавили в ГБР.
Напомним, в Житомирской области будут судить главного лесничего
спецлесхоза, который допустил незаконную вырубку более 400 сосен.