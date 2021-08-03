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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 3 » 08:23:01

На Житомирщине под видом санитарной рубки уничтожали здоровые деревья

Сегодня, 08:23:01 1362 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине под видом санитарной рубки уничтожали здоровые деревья

 В Житомирской области будут судить троих работников лесхоза, которые под видом санитарных рубок вырезали здоровые сосны и березы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
 

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении троих работников лесхоза на Житомирщине, которые подделывали документы для присвоения древесины. В течение сентября-октября 2019 года указанные лица указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины, которая отводилась для санитарной рубки", - говорится в сообщении.


По информации ведомства, разницу между указанной в документах древесиной и фактически срубленной они забирали себе.

"Таким образом всего за два месяца лица незаконно завладели почти 100 куб. м древесины породы сосна и береза, что нанесло государству ущерб почти 140 тыс. гривен", - добавили в ГБР.

Напомним, в Житомирской области будут судить главного лесничего спецлесхоза, который допустил незаконную вырубку более 400 сосен. 
Тэги: суд, дерева, лесхоз, Житомирщина
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Комментариев: 2
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:38:40, Сегодня [Материал]

масштабное злодейство.....
100 кубов - это две фуры, если особо не перегружать.....
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:21:21, Сегодня [Материал]

Это уже какая-то национальная забава
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