Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020

Украинский борец Жан Беленюк 4 августа завоевал «золото» на Олимпийских играх в Токио в греко-римской борьбе (до 87 кг).
В финальном поединке он одолел Виктора Леринца из Венгрии – 5:1.
На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1.
В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.
Благодаря "золоту" Украина существенно улучшила свою позицию в медальном зачете. Сейчас Украина занимает 37 место, имея в активе 1 золотую, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.