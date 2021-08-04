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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 4 » 14:47:50

Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020

Сегодня, 14:47:21 379 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020

 Украинский борец Жан Беленюк 4 августа завоевал «золото» на Олимпийских играх в Токио в греко-римской борьбе (до 87 кг).

В финальном поединке он одолел Виктора Леринца из Венгрии – 5:1.

На старте турнира Беленюк победил действующего чемпиона Европы серба Зураба Датунашвили – 3:1.

В четвертьфинале был сильнее алжирца Башира Сид Азара. В 1/2 финала украинец победил Ивана Гуклека из Хорватии – 7:1.

Благодаря "золоту" Украина существенно улучшила свою позицию в медальном зачете. Сейчас Украина занимает 37 место, имея в активе 1 золотую, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Тэги: золото, Борьба, Беленюк, олимпиада
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