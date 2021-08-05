Олимпиада-2020: молодая спортсменка из Житомирской области завоевала бронзовую медаль

Спортсменка из Житомирщины, 22-летняя Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Со счетом 3:1 в «бронзовом» финале она победила латвийку Анастасию Григорьеву.
Также украинка на Олимпиаде победила китаянку Цзя Лун, нигерийку Аминат Адении, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибековой.
«Сейчас хочу отдохнуть. А планировать, что дальше - будем уже, когда вернусь на ковер. Но цель не меняется - олимпийское золото»
«Было нелегко после проигрыша в полуфинале. Но настроиться на «бронзовую схватку» мне помог мой тренер. Я благодарна за награду. Это был тяжелый путь и рада, что я его прошла с такой классной командой», - поделилась Коляденко и рассказала о планах на будущее и цели.
, - отметила спортсменка.
Фото: НОК
Ирина Коляденко родом из города Радомышль Житомирской области. Она воспитанница Радомышльской ДЮСШ. Сейчас представляет Центральный спортивный клуб ВС Украины.
Для Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в 2021 году она выиграла «золото» чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.