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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 5 » 14:43:21

Олимпиада-2020: молодая спортсменка из Житомирской области завоевала бронзовую медаль

Сегодня, 14:43:21 447 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олимпиада-2020: молодая спортсменка из Житомирской области завоевала бронзовую медаль

 Спортсменка из Житомирщины, 22-летняя Ирина Коляденко завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Со счетом 3:1 в «бронзовом» финале она победила латвийку Анастасию Григорьеву.

Также украинка на Олимпиаде победила китаянку Цзя Лун, нигерийку Аминат Адении, но в полуфинале уступила представительнице Кыргызстана Айсуле Тинибековой.


 

«Было нелегко после проигрыша в полуфинале. Но настроиться на «бронзовую схватку» мне помог мой тренер. Я благодарна за награду. Это был тяжелый путь и рада, что я его прошла с такой классной командой», - поделилась Коляденко и рассказала о планах на будущее и цели.


«Сейчас хочу отдохнуть. А планировать, что дальше - будем уже, когда вернусь на ковер. Но цель не меняется - олимпийское золото», - отметила спортсменка.

Фото: НОК


Ирина Коляденко родом из города Радомышль Житомирской области. Она воспитанница Радомышльской ДЮСШ. Сейчас представляет Центральный спортивный клуб ВС Украины.

Для Коляденко это первые Олимпийские игры. Ранее в 2021 году она выиграла «золото» чемпионата Европы, а в 2020 году была бронзовым призером.
Тэги: Борьба, олимпиада, бронза, спортсменка
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Комментариев: 6
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:34:02, Сегодня [Материал]

Фамилию тренера с Радомышля который воспитал чемпионку Олимпийских игор озвучте пожалуста.
predi
6 predi (predi)   • 18:35:35, Сегодня [Материал]

А нащо це тобі скабеївська гнидна проститутка?
Нап'яли на себе опудало з генеральськими погонами і поїдь взнай.
Може отримаєш по ребрах олух кацапський бо не може кацапська гнида збирати персональні дані, бо це не тільки аморально, а і протизаконно, бо порушує Закони України.
То ти вже зібрав кацапську банду під егідою "козаки кацапії"?
І скільки в ній особового складу і штиків кацапських?
Вангую що в твоїй банді вся кацапня з ЖЖ в тебе в списку?
Це добре, бо легше буде збирать до кучі згодом.
peso
2 peso (peso)   • 16:03:17, Сегодня [Материал]

красава
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 16:52:38, Сегодня [Материал]

22 года, а выглядит на 50
нуегонафиг этот спорт
лучше бухать....
predi
4 predi (predi)   • 18:14:15, Сегодня [Материал]

"лучше бухать...."
О! То ти сам визнав що є мололітним кацапським бухлом!
А ми з ним розмовляєм наче з розумним.
Фашистік, ти вже бухаючи і пишучи тупі меми скабеевої порушив Закони України: "Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади"
http://zhzh.info/news/2021-07-31-46920
Суши сухари.
predi
5 predi (predi)   • 18:21:11, Сегодня [Материал]

Молодець Іріна, дякуєм за перемогу!
Україна представлена в своїй повній команді як рівна учасниця світової спільноти.
А де гнидна кацапія, котру навіть на Олімпіаді не визнали за державу і всі сприйняли за болото цивілізації, не допустивши навіть до змагань.
Ась, недорозвинуті гниди пупкіна?
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