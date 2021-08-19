Играл со спичками: на Житомирщине во время пожара погиб 6-летний мальчик

В Житомирской области во время пожара в сарае погиб 6-летний мальчик. Трагический инцидент произошел 18 августа в с. Великая Цвиля Емильчинской территориальной громады.
"Предварительно установлено, что мальчик мог играть со спичками. По словам родных, иногда замечали у него их и забирали"
, - сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.
По собранным сведениям, мальчик имел определенные особенности развития.
"Продолжаем работать и устанавливать, кто и когда видел его в последний раз живым, чем он тогда занимался", - прокомментировал начальник Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.
Погибший мальчик был самый младшим из 5 детей, которые воспитывались в семье.
"Семью односельчане характеризуют положительно"
, - добавили полицейские.
По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.