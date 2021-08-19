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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 19 » 10:12:49

Играл со спичками: на Житомирщине во время пожара погиб 6-летний мальчик

Вчера, 10:12:49 718 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Играл со спичками: на Житомирщине во время пожара погиб 6-летний мальчик

 В Житомирской области во время пожара в сарае погиб 6-летний мальчик. Трагический инцидент произошел 18 августа в с. Великая Цвиля Емильчинской территориальной громады.

"Предварительно установлено, что мальчик мог играть со спичками. По словам родных, иногда замечали у него их и забирали", - сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

По собранным сведениям, мальчик имел определенные особенности развития.
 

"Продолжаем работать и устанавливать, кто и когда видел его в последний раз живым, чем он тогда занимался", - прокомментировал начальник Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.




Погибший мальчик был самый младшим из 5 детей, которые воспитывались в семье.

"Семью односельчане характеризуют положительно", - добавили полицейские.

По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.
Тэги: пожар, Житомирщина, Смерть, мальчик
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