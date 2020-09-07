На Житомирщине 7-летний мальчик получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

"По прибытию на место происшествия было установлено, что горит деревянный сеновал. Большую пожарную загруженность также составляло тюкованное сено, хранившееся в середине сооружения. В первую очередь бойцы 39-го пожарно-спасательного поста отбили огонь от рядом расположенного сарая, и не допустили распространение огня на большую площадь", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.