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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Сентябрь » 7 » 09:31:01

На Житомирщине 7-летний мальчик получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

Вчера, 09:56:01 637 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине 7-летний мальчик получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар

 В Житомирской области во время самостоятельного тушения пожара травмы получил 7-летний мальчик. Инцидент произошел в селе Закутенцы Бердичевского района.

По информации спасателей, мальчик пытался потушить сеновал с тюкованным сеном внутри.
 

"По прибытию на место происшествия было установлено, что горит деревянный сеновал. Большую пожарную загруженность также составляло тюкованное сено, хранившееся в середине сооружения. В первую очередь бойцы 39-го пожарно-спасательного поста отбили огонь от рядом расположенного сарая, и не допустили распространение огня на большую площадь", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.


Через несколько часов пожар был ликвидирован. Мальчика с отравлением продуктами горения и ожогами верхних и нижних конечностей госпитализировали в районную больницу.

Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.
Тэги: мальчик, пожар, Житомирщина
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