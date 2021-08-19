﻿Було – стало: як ВIOTAL очищує стічні води, придатні для подальшого користування

Після оприлюднення інтерв’ю із директором ПП «Укрбіотал-проект» Сергієм Тетерею житомиряни цікавляться, як саме очищують стоки за допомогою технології ВIOTAL і чим вона докорінно відрізняється від інших. У компанії зазвичай показують брудну неочищену воду і потім вже прозору, яка пройшла через систему очистки ВIOTAL. Очищена вода придатна для подальшого технічного використання. Нагадаємо, що установки ВIOTAL працюють і на великих об’єктах, і у приватних забудовах, підприємствах та виробництвах.
За словами Сергія Тетері, залежно від об’єму подачі стоків установка глибокої біологічної очистки стічних вод по технології ВIOTAL має 5 режимів роботи, що запатентовані: форсований, нормальний, ЕКО1, ЕКО2, ЕКО3, що дає можливість ефективно використовувати ресурси обладнання.
«Завдяки системі прямих та зворотних ерліфтів створюється такий «коктейль» стоків (органіка, азот, фосфор), який добре розділяється на очищену воду та надлишковий активний мул. Активний стабілізований мул автоматично виводиться з установки ерліфтом осаду, рівень якого не перевищує допустимий», - веде далі директор ПП «Укрбіотал-проект» Сергій Тетеря.
Очищені стоки направляються на біофільтр та знезаражуються установкою ультрафіолет. При потребі скиду у водойму або річку доочищення відбувається хімічним, механічним способом.
Сергій Тетеря наголошує, що запатентовані установки ВIOTAL порівняно із вигрібними ямами та септиком виглядають нанотехнологіями.
«І це не перебільшення. Усі ті ями, так звані септики наносять непоправної шкоди довкіллю. А вода після очищення ВIOTAL може потрапляти у ставки, водойми, використовуватися для поливу та інших потреб господарства», - зауважив Сергій Тетеря.
Більш докладна інформація про установки ВIOTAL за тел. (067) 412-42-11, адреса: м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 66/41, сайт: www.biotal.zt.ua
Пресслужба ПП «Укрбіотал-проект»