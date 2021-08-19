﻿Було – стало: як ВIOTAL очищує стічні води, придатні для подальшого користування

«Завдяки системі прямих та зворотних ерліфтів створюється такий «коктейль» стоків (органіка, азот, фосфор), який добре розділяється на очищену воду та надлишковий активний мул. Активний стабілізований мул автоматично виводиться з установки ерліфтом осаду, рівень якого не перевищує допустимий», - веде далі директор ПП «Укрбіотал-проект» Сергій Тетеря.