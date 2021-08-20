Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 21 Августа 2021    06:33:53
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 20 » 11:47:15

Огромный флаг Украины подняли на главной площади Житомира. ВИДЕО

Вчера, 11:47:15 2923 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Огромный флаг Украины подняли на главной площади Житомира. ВИДЕО

 20 августа на Соборной площади в Житомире состоялась репетиция поднятия самого большого в области Государственного флага Украины.

Сине-желтый флаг размером 14 на 8 метров подняли на 50-метровый флагшток.

Процесс поднятия в прямом эфире транслировали на Facebook-странице Житомирского городского совета.


Торжественное поднятие Государственного флага Украины состоится 23 августа в 9:00.

Напомним, общая стоимость установки флагштока с флагом и ремонта сквера - 13,7 млн грн. Флаг-гигант в Житомире стал одним из самых дорогих в стране.
Тэги: Житомир, государственный флаг
Новости партнеров
Комментариев: 9
melan
1 melan (melan)   • 13:59:10, Вчера [Материал]

А в Херсоне при установке флагшток упал на лексус чинуши отвечавшего за его постройку. Карма!!!
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/20/7304459/

https://www.youtube.com/watch?v=KVdw-lbMgB4
predi
8 predi (predi)   • 19:45:39, Вчера [Материал]

У кацапії за декілька днів розбились три літаки.
Щось можеш промимрить про карму вата?
FED8
2 FED8 (FED8)   • 15:49:44, Вчера [Материал]

Это все на что способна страна. Популисты. Миллион гривен если не больше. Пусть лучше завод Антонова подымут или судостроительный или атозаз . Но там ум нужен
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 17:35:24, Вчера [Материал]

Ты такой же популист как и те, кого ты обсыраешь.
Ты бы просто поинтересовался какие суммы нужны на то, что ты написал. Цена на все флагштоки вместе взятые будут смехотворной на этом фоне.

Несомненно, то что ты хочешь - полезное и нужное дело. Вопрос лишь в финансировании: где такие огромные деньги взять, и где их брать потом с каждым годом. Это все на словах легко и просто.
Macarron
3 Chacarron (Macarron)   • 15:59:34, Вчера [Материал]

А мне вживую понравилось! Выглядит круто!
suhoj29
4 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:37:12, Вчера [Материал]

написали что полотно 8*14 м стоит 2.6 млн грн єто не ошибка ?
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 17:36:17, Вчера [Материал]

Почти 14 лямов на ветер, и даже тризубец не умудрились сверху поставить. Ну ничего, потом еще раз пару миллионов выделят, но уже на тризубец.
predi
7 predi (predi)   • 19:40:58, Вчера [Материал]

Молодці. Круто вийшло. Нехай вата казиться в черговий раз і обов'язково доповість поносній скабеевій. Зробіть нам вечір. Пропогандони кремля вчора поїхали розумом від популярної пісні в виконанні наших військових, а тепер і ця подія. Україна оказується живе і навіть розвивається на відміну від кацапії.
Здохніть ватні придурки разом з х"лом щоб нормальні люди почали вільно дихати бо поребриковське стадо озвірилих свиней порочать устої людяності і не має право на існування.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 21:43:44, Вчера [Материал]

а чё, прикольно
будет что Маску показать
тризуба соответствующего размера не хватает....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus