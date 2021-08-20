Огромный флаг Украины подняли на главной площади Житомира. ВИДЕО

20 августа на Соборной площади в Житомире состоялась репетиция поднятия самого большого в области Государственного флага Украины.
Сине-желтый флаг размером 14 на 8 метров подняли на 50-метровый флагшток.
Процесс поднятия в прямом эфире транслировали на Facebook-странице Житомирского городского совета.
Торжественное поднятие Государственного флага Украины состоится 23 августа в 9:00
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Напомним, общая стоимость установки флагштока с флагом и ремонта сквера
- 13,7 млн грн. Флаг-гигант в Житомире стал одним из самых дорогих в стране
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