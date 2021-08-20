В Коростене посреди парка нашли останки мамонта времен ледникового периода. ВИДЕО

"Они еще в очень хорошем состоянии, не трухлявые, - говорит Андрей Петраускас. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Также важно то, что оно находится на слоях, которые принадлежат к ледниковому периоду".

"Начались земляные работы, в процессе которых увидели скелет. Для всех это было большой неожиданностью. Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита. А это значит, что этими археологическими находками должны заниматься международные ученые. Мы обратились в институт археологии, они приехали и на своем уровне определили, что это кости мамонта", - сказала Наталья Чижевская.

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"Остатки животных почти всегда находят в хорошем состоянии, а их разрушение в большинстве случаев связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться. Найденные остатки нуждаются в немедленной фиксации, а в дальнейшем - консервации. И это часто не проводят, поэтому это приводит к их быстрому разрушению", - рассказал Петр Печенюк.