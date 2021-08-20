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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 20 » 15:59:00

В Коростене посреди парка нашли останки мамонта времен ледникового периода. ВИДЕО

Вчера, 15:59:00 994 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Коростене посреди парка нашли останки мамонта времен ледникового периода. ВИДЕО

 В Коростене во время подготовительных строительных работ перед установкой флагштока строители нашли кости, которые могли принадлежать мамонту. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Андрея Петраускаса, старшего научного сотрудника института археологии Национальной академии наук.

По его словам, найденные кости по своему размеру, составу, характеру находки вероятно принадлежали именно мамонту.
 

"Они еще в очень хорошем состоянии, не трухлявые, - говорит Андрей Петраускас. Мы можем надеяться, что при раскопках, которые будут проводиться в октябре, мы сможем получить какой-то костный материал в хорошем состоянии. Также важно то, что оно находится на слоях, которые принадлежат к ледниковому периоду".




Заместитель коростенского городского головы Наталья Чижевская говорит, что остатки мамонта нашли в Коростенском парке отдыха во время копания там котлована, где планировали установить 50-метровый флагшток ко Дню Независимости.
 

"Начались земляные работы, в процессе которых увидели скелет. Для всех это было большой неожиданностью. Никто не мог поверить, что эти находки могут принадлежать к эпохе среднего палеолита. А это значит, что этими археологическими находками должны заниматься международные ученые. Мы обратились в институт археологии, они приехали и на своем уровне определили, что это кости мамонта", - сказала Наталья Чижевская.


Фото: Суспільне


Заведующий отделом природы Житомирского краеведческого музея Петр Печенюк говорит, что найденные останки должны быть под постоянным наблюдением.
 

"Остатки животных почти всегда находят в хорошем состоянии, а их разрушение в большинстве случаев связаны с тем, что люди не знают, как с ними обращаться. Найденные остатки нуждаются в немедленной фиксации, а в дальнейшем - консервации. И это часто не проводят, поэтому это приводит к их быстрому разрушению", - рассказал Петр Печенюк.


Сейчас местные власти ведут переговоры с подрядчиками по установлению навеса над местом находки, чтобы уберечь кости от повреждений до приезда ученых. Работы по установке флагштока в городском парке приостановили.
 
Тэги: Житомирщина, мамонт, раскопки, Коростень
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