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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Август » 27 » 11:29:16

Шевченко и Усик приедут в Житомир на матч ФК «Полесье»

Сегодня, 11:29:16 286 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шевченко и Усик приедут в Житомир на матч ФК «Полесье»

 В субботу, 28 августа, в рамках 6-го тура Первой лиги "Полесье" в Житомире примет ФК "Альянс".

Матч состоится на центральном стадионе Житомира, начало в 15:30.

Билеты уже есть в продаже. Стоимость от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке или в кассе на ул. Театральная, 8.



Как сообщили в пресс-службе клуба, матч посетят Андрей Шевченко и Александр Усик.

Напомним, после 5 сыгранных матчей житомиряне имеют в активе всего 6 очков и занимают 10 место в турнирной таблице.

На днях на Youtube опубликовали 1,5-часовой сюжет о команде из Житомира.

Тэги: Усик, Житомир, ФК Полесье, Шевченко
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