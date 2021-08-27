Шевченко и Усик приедут в Житомир на матч ФК «Полесье»

В субботу, 28 августа, в рамках 6-го тура Первой лиги "Полесье" в Житомире примет ФК "Альянс".
Матч состоится на центральном стадионе Житомира, начало в 15:30.
Билеты уже есть в продаже. Стоимость от 50 до 100 грн. Их можно приобрести онлайн по ссылке
или в кассе на ул. Театральная, 8.
Как сообщили в пресс-службе клуба
, матч посетят Андрей Шевченко и Александр Усик.
Напомним, после 5 сыгранных матчей житомиряне имеют в активе всего 6 очков и занимают 10 место в турнирной таблице.
На днях на Youtube опубликовали 1,5-часовой сюжет
о команде из Житомира.