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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Сентябрь » 3 » 12:37:44

ПриватБанк предупреждает клиентов: временно приостановят работу карточек, приложения и сети банкоматов

Сегодня, 12:37:44 918 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ПриватБанк предупреждает клиентов: временно приостановят работу карточек, приложения и сети банкоматов

 "ПриватБанк" предупреждает клиентов об ограничении в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября.

Как сообщается на странице банка в Facebook, ночью будет проводиться оптимизация процессинга.
 

"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки", - пояснили в пресс-службе.


В связи с этим с 1:00 до 6:00 временно не будут работать транзакции по карточкам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.

Банк посоветовал клиентам позаботиться о наличных заранее и извинился за неудобства.

Тэги: ПриватБанк
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