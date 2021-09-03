ПриватБанк предупреждает клиентов: временно приостановят работу карточек, приложения и сети банкоматов

"ПриватБанк" предупреждает клиентов об ограничении в работе сервисов и невозможности осуществления операций в ночь на 4 сентября.
Как сообщается на странице банка в Facebook
, ночью будет проводиться оптимизация процессинга.
"Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и осуществлять операции легко и без проблем, а "Приват" выдержал любые нагрузки", - пояснили в пресс-службе.
В связи с этим с 1:00 до 6:00 временно не будут работать транзакции по карточкам, "Приват24" для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка.
Банк посоветовал клиентам позаботиться о наличных заранее и извинился за неудобства.