Стала известна дата открытия в Житомире памятника Защитникам Украины

В Житомире 14 октября в День защитников и защитниц Украины откроют памятник "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". Об этом сообщили в Житомирском городском совете.
Памятник расположен в сквере возле Соборной площади. Он будет состоять из четырех гранитных стел и бронзовых фигур военного ВСУ, волонтера, медработника и добровольца.
Сейчас уже установлены две бронзовые фигуры - военного и добровольца. В ближайшие дни установят другие.
Фото: Перший Житомирський
Тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тыс. гривен. Автор проекта Дарья Евпак.
Фото з сайту Житомирської міської ради