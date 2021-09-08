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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 8 » 12:09:34

Стала известна дата открытия в Житомире памятника Защитникам Украины

Сегодня, 12:09:37 730 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Стала известна дата открытия в Житомире памятника Защитникам Украины

 В Житомире 14 октября в День защитников и защитниц Украины откроют памятник "Защитникам Украины в войне с российским агрессором". Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

Памятник расположен в сквере возле Соборной площади. Он будет состоять из четырех гранитных стел и бронзовых фигур военного ВСУ, волонтера, медработника и добровольца.

Сейчас уже установлены две бронзовые фигуры - военного и добровольца. В ближайшие дни установят другие.



Фото: Перший Житомирський


Тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". За свою работу предприятие получит 5 млн 385 тыс. гривен. Автор проекта Дарья Евпак.



Фото з сайту Житомирської міської ради
Тэги: памятник, защитники Украины, Житомир
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Комментариев: 2
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 13:53:20, Сегодня [Материал]

Как по мне, то скульптуры вышли маленькими.

Еще было бы неплохо поставить тут камеры, а потом штрафовать мелкую школоту (точнее их родителей), к-рая попробует со своими скейтами на этом памятнике скакать. Этой школоте целый скейт парк сделали, но все-равно часть уникумов и дальше скачет на Площади. Вон не успели флагшток открыть, как там уже скачет школота со своими скейтами.
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:18:38, Сегодня [Материал]

Згоден з коментарем вище. Не мине й декількох тижнів, як пам'ятник буде спотворено каракулями завдяки школіям на дошках, для яких вже збудували скейт-парк.
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