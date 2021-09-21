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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 08:58:38

Памятник защитникам Украины подорожал на полтора миллиона гривен

Вчера, 08:58:38 1182 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Памятник защитникам Украины подорожал на полтора миллиона гривен

 На полтора миллиона гривен больше, чем было предусмотрено проектом, нужно на сооружение памятника защитникам Украины в войне с российским агрессором.

Стоимость строительства выросла из-за использования материалов, которые не были запроектированы, информирует "Суспільне".
 

"Общая стоимость теперь составляет 7 млн 202 тыс. гривен. Работы уже завершились. Сегодня (20 сентября - ред.) создана депутатская комиссия по приему объекта. В ходе строительства и совещаний с матерями погибших парней были внесены изменения в данный объект, и мы сейчас видим красивый памятник. Из того, что не было предусмотрено проектом - это большая бетонная глыба и видеонаблюдение. Кроме того, были изменены конфигурации самых стел - не из кусочков, а общей гранитной плитой", - говорит Вячеслав Глазунов, руководитель городского управления капитального строительства.




Деньги на сооружение памятника выделяли из городского и областного бюджетов. Выездная бюджетная комиссия Житомирского городского совета на месте изучала вопрос подорожания строительства памятника более чем на полтора миллиона гривен.
 

"Встал вопрос об окончательном расчете. И когда наш заказчик - управление капитального строительства - пришел на бюджетную комиссию, то оказалось, что стоимость выросла более чем на полтора миллиона гривен. Если говорить об изменениях, то фундамент стал большим и крепким, плитку тоже изменили. Наибольшую стоимость потянули монолитные гранитные стелы-изделия. И они были заложены под другим КВЭДом, под другим названием, поэтому и стоимость их была меньше", - сказал председатель комиссии Юрий Моисеев.




Вопрос с дофинансированием объекта собираются решать на сессии Житомирского городского совета 23 сентября. Памятник, по предварительному плану, должны открыть 14 октября - в День защитников и защитниц Украины.

Напомним, тендер на сооружение памятника выиграло ДП "Фаворит ОПТ". Первоначальная стоимость строительства составляла 5 млн 385 тыс. гривен.

Фото: Суспільне
Тэги: памятник, защитники Украины, Житомир
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Комментариев: 3
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 10:35:22, Вчера [Материал]

Когда уже наш мєр нажрется??? Когда он уже перестанет тирить бюджетные деньги??? Когда прокуратура начнет прозревать??? Начиная с плиточки на Мехалке нагрели себе карманы на откатах вместе с Чижихой несколько лямов, когда будет прекращена продажа города Житомира??? Жителям города не за что платить за комунаку а они транжирят деньги на памятники и ненужные обьекты инфраструктуры.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 14:35:44, Вчера [Материал]

Прикольно. Есть тендерная документация, которую победитель тендера должен выполнять. В итоге, кто-то решает что-то поменять, причем даже не уведомляя заказчика строительства, и делает уже проект с отклонением от технической документации, заявленной на тендере. А потом выставляют городу счет, вот платите больше. А потом какой-то бедный Мосийчук подает все со спокойным видом, мол обычное дело, подумаешь, всего лишь полтора ляма нужно заплатить больше, чем было указано в тендере)

Думаю, прокуратуре нужно будет не менее полу года изучать информацию в СМИ, чтобы их заинтересовало происходящее. Хотя, думаю даже не заинтересует.
bda
3 ДДД (bda)   • 21:23:29, Вчера [Материал]

О, чём вы говорите? Вот 60 млн. на театр кукол - нормально, а, тут, фигня! Гуляй рванина!!! )))
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