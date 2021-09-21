Памятник защитникам Украины подорожал на полтора миллиона гривен

"Общая стоимость теперь составляет 7 млн 202 тыс. гривен. Работы уже завершились. Сегодня (20 сентября - ред.) создана депутатская комиссия по приему объекта. В ходе строительства и совещаний с матерями погибших парней были внесены изменения в данный объект, и мы сейчас видим красивый памятник. Из того, что не было предусмотрено проектом - это большая бетонная глыба и видеонаблюдение. Кроме того, были изменены конфигурации самых стел - не из кусочков, а общей гранитной плитой", - говорит Вячеслав Глазунов, руководитель городского управления капитального строительства.
"Встал вопрос об окончательном расчете. И когда наш заказчик - управление капитального строительства - пришел на бюджетную комиссию, то оказалось, что стоимость выросла более чем на полтора миллиона гривен. Если говорить об изменениях, то фундамент стал большим и крепким, плитку тоже изменили. Наибольшую стоимость потянули монолитные гранитные стелы-изделия. И они были заложены под другим КВЭДом, под другим названием, поэтому и стоимость их была меньше", - сказал председатель комиссии Юрий Моисеев.