В Житомире на улице Покровской ремонтируют тротуары. ВИДЕО

"Последние два года много внимания уделяется обустройству тротуаров в Житомире, - говорит Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи. - Уже проведены работы по улице Хлебной и завершается текущий ремонт улицы Рихтера. Сейчас работаем на улице Покровской. Начали именно с тротуарной части, так как на участке от Грушевского до Домбровского тротуары в неудовлетворительном состоянии".
"Текущим ремонтом дорог и тротуаров занимается подрядная организация "Автомагистраль", - говорит Константин Пидпокровный. - Именно ее сотрудники ремонтируют Хлебную, Рихтера, Покровскую. Общая стоимость всех работ - 20 млн гривен. Ориентировочно 5-6 - это как раз тротуары".
"Работы планируем завершить в течение месяца, - говорит руководитель городского управления транспорта и связи. - До 15 октября должны закончить и ремонт тротуаров и ремонт проезжей части".