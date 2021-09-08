В Житомире на улице Покровской ремонтируют тротуары. ВИДЕО

"Последние два года много внимания уделяется обустройству тротуаров в Житомире, - говорит Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи. - Уже проведены работы по улице Хлебной и завершается текущий ремонт улицы Рихтера. Сейчас работаем на улице Покровской. Начали именно с тротуарной части, так как на участке от Грушевского до Домбровского тротуары в неудовлетворительном состоянии".