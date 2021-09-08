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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 8 » 18:11:56

В Житомире на улице Покровской ремонтируют тротуары. ВИДЕО

Сегодня, 18:11:56 310 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на улице Покровской ремонтируют тротуары. ВИДЕО

 8 сентября в Житомире подрядчик начал ремонт тротуаров на улице Покровской. Сейчас ремонтируют участок от улицы Домбровского до улицы Грушевского, информирует "Суспільне".
 

"Последние два года много внимания уделяется обустройству тротуаров в Житомире, - говорит Константин Пидпокровный, руководитель городского управления транспорта и связи. - Уже проведены работы по улице Хлебной и завершается текущий ремонт улицы Рихтера. Сейчас работаем на улице Покровской. Начали именно с тротуарной части, так как на участке от Грушевского до Домбровского тротуары в неудовлетворительном состоянии".


Ремонт тротуаров проходит параллельно с ремонтом дороги.
 

"Текущим ремонтом дорог и тротуаров занимается подрядная организация "Автомагистраль", - говорит Константин Пидпокровный. - Именно ее сотрудники ремонтируют Хлебную, Рихтера, Покровскую. Общая стоимость всех работ - 20 млн гривен. Ориентировочно 5-6 - это как раз тротуары".


Ремонтные работы продлятся до 15 октября.
 

"Работы планируем завершить в течение месяца, - говорит руководитель городского управления транспорта и связи. - До 15 октября должны закончить и ремонт тротуаров и ремонт проезжей части".

 
Тэги: улица Покровская, тротуары, Ремонт
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