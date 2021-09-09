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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 9 » 14:27:04

В Житомире в съемной квартире «варили» амфетамин: группу наркоделков задержали. ВИДЕО

Сегодня, 14:27:04 336 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в съемной квартире «варили» амфетамин: группу наркоделков задержали. ВИДЕО

 В Житомире правоохранители задержали группу наркоделков, которые в съемной квартире и в гараже "варили" амфетамин. Об этом 9 сентября сообщила полиция и прокуратура Житомирской области.

Установлено, что в состав группировки входили местные жители в возрасте от 26 до 33 лет. Готовую продукцию сбывали оптовыми и розничными партиями.

Правоохранители провели оперативные закупки товара и санкционированные обыски. Во время мероприятий у фигурантов обнаружено и изъято амфетамин, прекурсоры, специальное оборудование, электронные весы, "черновые" записи, деньги, банковские карты, мобильные телефоны.

По информации ГУ Нацполиции, рассматривалась версия о "крышевании" деятельности злоумышленников сотрудниками полиции.

"Во время проверки этот факт не подтвердился", - отмечают правоохранители.

Четырех участников наркогруппировки задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Следователи житомирской полиции объявили им о подозрении. За уголовные сделки с наркотиками злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
 
Тэги: Житомир, наркодилеры, наркотики, амфетамин
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