В Житомире в съемной квартире «варили» амфетамин: группу наркоделков задержали. ВИДЕО

В Житомире правоохранители задержали группу наркоделков, которые в съемной квартире и в гараже "варили" амфетамин. Об этом 9 сентября сообщила полиция и прокуратура Житомирской области.
Установлено, что в состав группировки входили местные жители в возрасте от 26 до 33 лет. Готовую продукцию сбывали оптовыми и розничными партиями.
Правоохранители провели оперативные закупки товара и санкционированные обыски. Во время мероприятий у фигурантов обнаружено и изъято амфетамин, прекурсоры, специальное оборудование, электронные весы, "черновые" записи, деньги, банковские карты, мобильные телефоны.
По информации ГУ Нацполиции, рассматривалась версия о "крышевании" деятельности злоумышленников сотрудниками полиции.
Четырех участников наркогруппировки задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Следователи житомирской полиции объявили им о подозрении. За уголовные сделки с наркотиками злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.