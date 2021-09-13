Поддержим команду! Житомиряне могут бесплатно поехать в Харьков на матч ФК «Полесье»

17 сентября житомирский ФК "Полесье" в рамках очередного тура Первой лиги сыграет в Харькове с лидером чемпионата "Металлистом".
Житомиряне имеют возможность бесплатно поехать в Харьков и поддержать родную команду на стадионе.
"Уже в эту пятницу 17 сентября мы проведем выездной матч с харьковским "Металлистом". Эта встреча будет невероятно важной и интересной. Наша команда настраивается дать бой лидеру чемпионата. Верим в наших футболистов и призываем всех рвануть на выезд в Харьков и поддержать Полесских волков", - сообщают ультрас "Полесье".
Выезд болельщиков из Житомира в Харьков будет организован на автобусах. Сбор в пятницу, 17 сентября, в 5:30 на площади Победы.
Организаторы подчеркивают, что проезд бесплатный, но количество мест ограничено.
Кто желает поехать и поддержать команду пишите в личные сообщения сообщества "White ZT Family
". Контактное лицо: Константин Суский, тел. 067428 88 09.