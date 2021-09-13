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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Сентябрь » 13 » 13:29:21

Поддержим команду! Житомиряне могут бесплатно поехать в Харьков на матч ФК «Полесье»

Сегодня, 13:29:21 483 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поддержим команду! Житомиряне могут бесплатно поехать в Харьков на матч ФК «Полесье»

 17 сентября житомирский ФК "Полесье" в рамках очередного тура Первой лиги сыграет в Харькове с лидером чемпионата "Металлистом".

Житомиряне имеют возможность бесплатно поехать в Харьков и поддержать родную команду на стадионе.
 

"Уже в эту пятницу 17 сентября мы проведем выездной матч с харьковским "Металлистом". Эта встреча будет невероятно важной и интересной. Наша команда настраивается дать бой лидеру чемпионата. Верим в наших футболистов и призываем всех рвануть на выезд в Харьков и поддержать Полесских волков", - сообщают ультрас "Полесье".


Выезд болельщиков из Житомира в Харьков будет организован на автобусах. Сбор в пятницу, 17 сентября, в 5:30 на площади Победы.

Организаторы подчеркивают, что проезд бесплатный, но количество мест ограничено.

Кто желает поехать и поддержать команду пишите в личные сообщения сообщества "White ZT Family". Контактное лицо: Константин Суский, тел. 067428 88 09.

Тэги: ФК Полесье, ультрас, болельщики, футбол
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:43:57, Сегодня [Материал]

Проїзд для всіх бажаючих? Чи лише для представників білої раси (виходячи з назви "white family", кельтських хрестів, та ідеологічних переконань Балкона)?
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:46:00, Сегодня [Материал]

Ой, да нормальный человек в одном поле с Балконом срать не сядет, не говоря уже о том, чтоб ехать в одном автобусе.
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