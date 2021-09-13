Поддержим команду! Житомиряне могут бесплатно поехать в Харьков на матч ФК «Полесье»

"Уже в эту пятницу 17 сентября мы проведем выездной матч с харьковским "Металлистом". Эта встреча будет невероятно важной и интересной. Наша команда настраивается дать бой лидеру чемпионата. Верим в наших футболистов и призываем всех рвануть на выезд в Харьков и поддержать Полесских волков", - сообщают ультрас "Полесье".