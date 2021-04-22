«Вы жалкая горстка житомирян»: жена главного тренера ФК «Полесье» поругалась с футбольными фанатами

"Полісся потрібен новий тренер тому що при Шищенко команда не то, що не розвивається, а деградує як по грі так і по результатам".



"Знову продули... Був норм тренер-звільнили... Взяли донецького молодого спеца - результат просто супер".



"Игра без мысли, без рисунка, без идеи. Шищенко - это не тренер для Полесья!"



"Анатолій Петрович вивів "Полісся" у першу лігу, а Сергій Юрійович поверне туди, звідки команда прийшла".



"Из сегодняшнего комментария Шищенко я хочу услышать только то, что он подает в отставку. Если он мужик - он должен это сделать".

"Хочу спросить у вас тут у всех! Вот вы, сравниваете работу нынешнего тренера с работой предыдущего. Кричите верните Анатолия Петровича - хотя для него карьера складывается еще лучше чем до вас! Положа руку на сердце, как вы считаете заслужено ли ваша команда попала в первую лигу?! Или все таки вам повезло, так как неизвестно чем могли закончится последние 10 игр!!!??? И второе!!! Почему то же у Бывшего тренера было время на становление команды!!!! Целых два года! И почему вы тут судите команду, которая только стала развиваться - не важно победами или поражениями?!" - написала жена Шищенко.

"Дай бог вам всем таким болельщикам здоровья! Хотелось бы глянуть на вас на поле... и на месте тренера ... Только одна несчастная горстка житомирян недовольство высказывает!! Вы за весь город и область решаете? Кто кому рад, а кто нет!!! Да, я не на месте тренера! Но стою за ними- и вижу какой это труд и сколько делается работы!!! Так что не трындите мне и на личности не переходите!" - заявила Katarina Skorykh.