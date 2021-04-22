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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Апрель » 22 » 12:10:37

«Вы жалкая горстка житомирян»: жена главного тренера ФК «Полесье» поругалась с футбольными фанатами

Вчера, 12:15:12 3004 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Вы жалкая горстка житомирян»: жена главного тренера ФК «Полесье» поругалась с футбольными фанатами

 У футбольного клуба "Полесье" настоящий игровой кризис: команда в чемпионате 9 матчей подряд не выигрывает. После очередной невнятной игры у болельщиков клуба лопнуло терпение и на официальной странице в Facebook они выразили свое недовольство.

Под одним из постов житомиряне написали десятки комментариев относительно неудовлетворительной игры и работы тренерского штаба во главе с Сергеем Шищенко.
 

"Полісся потрібен новий тренер тому що при Шищенко команда не то, що не розвивається, а деградує як по грі так і по результатам".

"Знову продули... Був норм тренер-звільнили... Взяли донецького молодого спеца - результат просто супер".

"Игра без мысли, без рисунка, без идеи. Шищенко - это не тренер для Полесья!"

"Анатолій Петрович вивів "Полісся" у першу лігу, а Сергій Юрійович поверне туди, звідки команда прийшла".

"Из сегодняшнего комментария Шищенко я хочу услышать только то, что он подает в отставку. Если он мужик - он должен это сделать".






В защиту главного тренера "Полесье" стала его жена - Katarina Skorykh. Под сообщением она начала отвечать на критику, в частности сказала, что ФК "Полесье" вообще повезло попасть в Первую лигу.
 

"Хочу спросить у вас тут у всех! Вот вы, сравниваете работу нынешнего тренера с работой предыдущего. Кричите верните Анатолия Петровича - хотя для него карьера складывается еще лучше чем до вас! Положа руку на сердце, как вы считаете заслужено ли ваша команда попала в первую лигу?! Или все таки вам повезло, так как неизвестно чем могли закончится последние 10 игр!!!??? И второе!!! Почему то же у Бывшего тренера было время на становление команды!!!! Целых два года! И почему вы тут судите команду, которая только стала развиваться - не важно победами или поражениями?!" - написала жена Шищенко.



Гневные комментарии настолько ее возмутили, что она назвала болельщиков "несчастной горсткой житомирян".
 

"Дай бог вам всем таким болельщикам здоровья! Хотелось бы глянуть на вас на поле... и на месте тренера ... Только одна несчастная горстка житомирян недовольство высказывает!! Вы за весь город и область решаете? Кто кому рад, а кто нет!!! Да, я не на месте тренера! Но стою за ними- и вижу какой это труд и сколько делается работы!!! Так что не трындите мне и на личности не переходите!" - заявила Katarina Skorykh.

 


Как нам стало известно, фанаты и ультрас Житомира требуют от руководства футбольного клуба увольнения главного тренера Шищенко с должности, за неудачную игру и результаты.

Напомним, после 20 сыгранных матчей "Полесье" занимает в турнирной таблице 11 место. До зоны вылета - всего 4 очка.

Тэги: болельщики, футбол, скандал, ФК Полесье
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Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:35:51, Вчера [Материал]

задоволену вже послали до Донецька?
Nikita100
2 Никита (Nikita100)   • 14:10:54, Вчера [Материал]

Едь в свой ДОНЕЦК и там командуй, а то приехала к жалкой кучке Житомирян как ты выразилась.... ишь ты какая умная !!!
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