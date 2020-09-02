Футболист, выступавший в «ЛНР», покинул житомирское «Полесье». ВИДЕО

"Лобов выступал последние 4 сезона за "Авангард". Мы его брали в команду на правах аренды, поэтому он не наш игрок. Сейчас он игрок "Колоса". Когда мы его брали, об этой истории не знали, потому что мы изучаем историю каждого игрока из открытых источников. Если открыть Википедию и другие украиноязычные сайты – этой информации не было. С 2014 по 2017 год были пробелы. Поскольку он молодой человек, ему всего 23 года, мы этому не уделили нужное внимание", - сказала Загурский в комментарии телеканалу СК1 .

"Для нас эта информация была как снег на голову. К нам никто не обращался из фанатов, чтобы выяснить эту ситуацию. Мы с тренером спросили, готов ли он объяснять, что и как происходило, где он играл. Он согласился. Поэтому подходили и до матча, и после. Пытался и он объяснить, и позиция тренерского штаба, руководства. Позицию не приняли. Она была однозначной – он здесь не должен играть. Сегодня ситуация другая. Вчера он приехал на сбор и решил не продолжать карьеру у нас. Он теперь не игрок нашей команды", – сказал Загурский.