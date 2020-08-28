Скандал в житомирском «Полесье»: клуб подписал футболиста, который ранее играл в чемпионате «ЛНР»

"Новачок нашої УКРАЇНСЬКОЇ команди "Полісся" - Олексій Лобов (або ж Алєксей Лобов, що грав за алчевську "Сталь"). До нас прийшов з "Краматорська". Але є але... До 2017 року це "підсилення" грало за "гірняк" ровєньки, "далевець" луганськ та ще за якісь там тіпу клуби (але це все в складі лнрії). Бл@дь, лнр!!!!!!! І це в ті часи, коли українці, зі зброєю в руках, захищають свою країну від сепаратистів та расєянської мерзоти. А зараз він в Україні. Зараз він в нашому місті! Житомир - це місто української військової слави! А такий футболіст - плювок в обличчя житомирянам", – говорят ультрас.