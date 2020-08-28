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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 28 » 12:37:45

Скандал в житомирском «Полесье»: клуб подписал футболиста, который ранее играл в чемпионате «ЛНР»

Сегодня, 12:51:10 867 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в житомирском «Полесье»: клуб подписал футболиста, который ранее играл в чемпионате «ЛНР»

 В житомирском ФК "Полесье" скандал - клуб подписал футболиста, который ранее выступал в лиге так называемой "Луганской народной республики". Об этом в Facebook сообщают ультрас "Полесья" White ZT Family.

Речь идет об Алексее Лобове. Информация о том, что полузащитник стал игроком "Полесья", была размещена на официальном сайте клуба 27 августа.



В White ZT Family отмечают, что Лобов в течение 2014-2016 годов играл за клубы из "ЛНР".
 

"Новачок нашої УКРАЇНСЬКОЇ команди "Полісся" - Олексій Лобов (або ж Алєксей Лобов, що грав за алчевську "Сталь"). До нас прийшов з "Краматорська". Але є але... До 2017 року це "підсилення" грало за "гірняк" ровєньки,  "далевець" луганськ та ще за якісь там тіпу клуби (але це все в складі лнрії). Бл@дь, лнр!!!!!!! І це в ті часи, коли українці, зі зброєю в руках, захищають свою країну від сепаратистів та расєянської мерзоти. А зараз він в Україні. Зараз він в нашому місті! Житомир - це місто української військової слави! А такий футболіст - плювок в обличчя житомирянам", – говорят ультрас.






По нашей информации, руководство ФК "Полесье" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и Лобов до сих пор остается в составе житомирян.
Тэги: ФК Полесье, футбол, скандал
Комментариев: 7
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 13:03:49, Сегодня [Материал]
0

Молодой человек призывного возраста, возможно принимал участие в боевых действиях на стороне лыныры.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 17:40:44, Сегодня [Материал]
-2

а с кем "лыныры" воюет?
Житич
2 Василий (Житич)   • 13:04:12, Сегодня [Материал]
+3

Здесь его винить особо не в чём.
Так скоро можно будет винить человека за то, что он там был под оккупацией и дышал ЛНРовским воздухом.Если он не воевал против Украины, не замечен в антиукраинских поступках, его руки не запачканы кровью, то пусть себе играет за Житомир.ИМХО.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 13:14:45, Сегодня [Материал]
+2

полностью согласен, углем торговать можно, а вот в футбол играть - нельзя
MAS-ter
4 Mast (MAS-ter)   • 14:46:45, Сегодня [Материал]
+4

Ультрасы херультасы, плевок в лицо житомирян - это стоимость стадиона Спартак. Даже не плевок. Вас нагнули и отымели и имеют. Туева хуча денег на стадион Полесье -это тоже не плевок, это вас обливают нечистотами уже девять (или больше?) лет.
Кто больше враг? Сухомлин, который опять имеет наглость лезть в мэры или какой-то до сегодня неведомый юнец, которому не посчастливилось родиться в другом месте?
Armen21
5 МАКС (Armen21)   • 15:49:45, Сегодня [Материал]
0

"Молодой человек призывного возраста, возможно принимал участие в боевых действиях на стороне лыныры." Логично- бегал по окопам, раздавал насрачники бутсами:)
predi
6 predi (predi)   • 16:45:21, Сегодня [Материал]
-1

Хай грає.
Він же українець і ніде не помічений в противоправній діяльності.
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