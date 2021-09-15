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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 15 » 16:41:42

Чиновники РГА на Житомирщине организовали аферу и «заработали» на зоне отчуждения более 4 млн грн

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Чиновники РГА на Житомирщине организовали аферу и «заработали» на зоне отчуждения более 4 млн грн

 В Житомирской области полицейские разоблачили должностных лиц одной из РГА в хищении бюджетных средств. Отмечается, что ими была организована афера, связанная с пропиской поставных лиц в ​​населенных пунктах Чернобыльской зоны отчуждения. Затем люди "переселялись" на чистые территории и требовали компенсацию за утраченное имущество.
 

"Схема противоправной деятельности заключалась в следующем: жители одного из районов регистрировались в населенных пунктах, отнесенных к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, а впоследствии "переселялись" на "чистые" территории. На самом деле все они безвыездно проживали в районе. Для получения компенсации за утраченное имущество впоследствии подавали пакет документов в райгосадминистрацию. Чиновники РГА, в свою очередь, зная об этом факте, организовали их принятие и обработку. Также к схеме был привлечен свой предприниматель, который проводил оценку имущества", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.


Установлено, что граждане были зарегистрированы по адресам, здания которых на тот момент уже были полуразрушенные. На основании представленных документов и отчета оценщика проводилось начисление бюджетных ассигнований.

Следователи задокументировали, по меньшей мере, 12 эпизодов таких псевдо переселений.

"Таким образом в течение 2017-2020 годов чиновникам удалось завладеть около 4,2 млн грн бюджетных средств", - добавили в полиции.

15 сентября полицейские объявили о подозрениях в совершении ряда уголовных деяний трем членам организованной преступной группы: двум чиновникам райгосадминистрации и предпринимателю оценщику. Досудебное расследование продолжается.
Тэги: РГА, Житомирщина, чиновники, афера
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