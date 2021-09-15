Чиновники РГА на Житомирщине организовали аферу и «заработали» на зоне отчуждения более 4 млн грн

"Схема противоправной деятельности заключалась в следующем: жители одного из районов регистрировались в населенных пунктах, отнесенных к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, а впоследствии "переселялись" на "чистые" территории. На самом деле все они безвыездно проживали в районе. Для получения компенсации за утраченное имущество впоследствии подавали пакет документов в райгосадминистрацию. Чиновники РГА, в свою очередь, зная об этом факте, организовали их принятие и обработку. Также к схеме был привлечен свой предприниматель, который проводил оценку имущества", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.