Чиновники РГА на Житомирщине организовали аферу и «заработали» на зоне отчуждения более 4 млн грн

В Житомирской области полицейские разоблачили должностных лиц одной из РГА в хищении бюджетных средств. Отмечается, что ими была организована афера, связанная с пропиской поставных лиц в населенных пунктах Чернобыльской зоны отчуждения. Затем люди "переселялись" на чистые территории и требовали компенсацию за утраченное имущество.
"Схема противоправной деятельности заключалась в следующем: жители одного из районов регистрировались в населенных пунктах, отнесенных к зоне радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы, а впоследствии "переселялись" на "чистые" территории. На самом деле все они безвыездно проживали в районе. Для получения компенсации за утраченное имущество впоследствии подавали пакет документов в райгосадминистрацию. Чиновники РГА, в свою очередь, зная об этом факте, организовали их принятие и обработку. Также к схеме был привлечен свой предприниматель, который проводил оценку имущества", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
Установлено, что граждане были зарегистрированы по адресам, здания которых на тот момент уже были полуразрушенные. На основании представленных документов и отчета оценщика проводилось начисление бюджетных ассигнований.
Следователи задокументировали, по меньшей мере, 12 эпизодов таких псевдо переселений.
"Таким образом в течение 2017-2020 годов чиновникам удалось завладеть около 4,2 млн грн бюджетных средств"
, - добавили в полиции.
15 сентября полицейские объявили о подозрениях в совершении ряда уголовных деяний трем членам организованной преступной группы: двум чиновникам райгосадминистрации и предпринимателю оценщику. Досудебное расследование продолжается.