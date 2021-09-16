В Житомирской области пенсионер на мопеде попал под поезд

В Житомирской области водитель мопеда на железнодорожном переезде попал под поезд. Инцидент произошел 15 сентября на железнодорожной станции в Бердичеве. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба полиции.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бердичевского районного отдела полиции. Правоохранители установили, что около 10:00 водитель мопеда 81-летний житель г. Бердичева, осуществляя переезд через пути, столкнулся с автомотрисой"
, - говорится в сообщении.
В результате столкновения мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Во время транспортировки в больницу в карете скорой медицинской помощи он скончался.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.