Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 16 Сентября 2021    23:44:12
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Сентябрь » 16 » 14:54:57

В Житомирской области пенсионер на мопеде попал под поезд

Сегодня, 14:54:57 598 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области пенсионер на мопеде попал под поезд

 В Житомирской области водитель мопеда на железнодорожном переезде попал под поезд. Инцидент произошел 15 сентября на железнодорожной станции в Бердичеве. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Бердичевского районного отдела полиции. Правоохранители установили, что около 10:00 водитель мопеда 81-летний житель г. Бердичева, осуществляя переезд через пути, столкнулся с автомотрисой", - говорится в сообщении.

В результате столкновения мужчина получил тяжелые телесные повреждения. Во время транспортировки в больницу в карете скорой медицинской помощи он скончался.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация события - ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины.
Тэги: Смерть, железная дорога, Житомирская область
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus