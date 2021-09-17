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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 17 » 17:31:07

Большинство житомирян положительно оценивают деятельность городской власти - соцопрос

Вчера, 17:31:23 375 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Большинство житомирян положительно оценивают деятельность городской власти - соцопрос

 Житомиряне в основном положительно относятся к деятельности городского совета и городского головы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг".

Так, большинство из опрошенных житомирян сказали, что довольны работой Житомирского городского совета (11% вполне одобряют работу, 41% - скорее одобряют). В тоже время 37% опрошенных довольны деятельностью мэрии.





Также опрос показал, что большинство житомирян положительно оценивают результаты работы городского головы Сергея Сухомлина. 14% вполне одобряют работу мэра и еще 45% скорее одобряют. Полностью недовольны работой мэра 12% опрошенных горожан.





Кроме того, большинство житомирян (48%) убеждены, что город движется в правильном направлении. 40% опрошенных не разделяют это мнение.





Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Тэги: опрос, Житомир, Социология, горсовет
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