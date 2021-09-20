Чиновник Житомирской ОГА продал свое авто вдвое дороже, чем купил

Начальник управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации Александр Кондратюк продал свой автомобиль вдвое дороже, чем купил его в 2020 году.
Об этом стало известно из его сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии
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В частности, 14 сентября 2021 года Кондратюк продал свой автомобиль за 378 тыс. гривен.
При этом, согласно декларации за 2020 год у чиновника был один автомобиль, Кіа Sorento (2015), который он приобрел 15 января 2020 года за 155,5 тыс. гривен
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На украинском вторичном рынке стоимость Kia Sorento 2015 года выпуска составляет от 330 до 680 тыс. гривен.