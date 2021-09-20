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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Сентябрь » 20 » 11:31:28

Чиновник Житомирской ОГА продал свое авто вдвое дороже, чем купил

Вчера, 11:31:28 990 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чиновник Житомирской ОГА продал свое авто вдвое дороже, чем купил

 Начальник управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации Александр Кондратюк продал свой автомобиль вдвое дороже, чем купил его в 2020 году. 

Об этом стало известно из его сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В частности, 14 сентября 2021 года Кондратюк продал свой автомобиль за 378 тыс. гривен.




При этом, согласно декларации за 2020 год у чиновника был один автомобиль, Кіа Sorento (2015), который он приобрел 15 января 2020 года за 155,5 тыс. гривен.




На украинском вторичном рынке стоимость Kia Sorento 2015 года выпуска составляет от 330 до 680 тыс. гривен.
Тэги: авто, декларация, ОГА
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 16:55:03, Вчера [Материал]

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