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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 31 » 17:44:30

Toyota Camry за 35 тысяч: экс-чиновник Житомирской ОГА в 10 раз занизил стоимость автомобиля

Вчера, 17:44:30 2572 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Toyota Camry за 35 тысяч: экс-чиновник Житомирской ОГА в 10 раз занизил стоимость автомобиля

 Бывший начальник управления дорожного строительства и инфраструктуры Житомирской облгосадминистрации Роман Крысюк после увольнения купил за 35 тыс. гривен автомобиль Toyota Camry.

Декларацию за 2019 год Крысюк обнародовал 30 марта, передает сайт Житомир инфо.

Отмечается, что в прошлом году Роман Крысюк получил в управлении ОГА 471 тыс. 940 грн зарплаты (с 1 января по 11 октября) и 13 тыс. 058 грн страховых выплат.

Относительно изменений в имущественном состоянии, то 21 декабря 2019 года Роман Крысюк стал владельцем автомобиля Toyota Camry 2015 г.в., указанная стоимость автомобиля - 35 тыс. гривен.



На ведущих онлайн-площадках стоимость Toyota Camry 2015 года выпуска стартует с 12 тыс. долларов - 330 тыс. гривен.

Напомним, Роман Крысюк уволился с должности начальника управления дорожного строительства и инфраструктуры ОГА в октябре 2019 года.

Тэги: декларация, машина, покупка, ОГА
Комментариев: 11
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 17:50:47, Вчера [Материал]
+4

Удачно купил, что вы хотите от него
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 19:38:40, Вчера [Материал]
+1

+1 удачно сторговался
хотя судя по дорогам в области мог и новую себе позволить купить.
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 17:52:13, Вчера [Материал]
+2

А у руководителя аппарата ОГА Mitsubishi Outlander 2009 года за 49000 гривен.
Страшно представить, что происходит в этих стенах
priatel
3 Андрей (priatel)   • 18:43:49, Вчера [Материал]
+1

Фамилия не зря дана человеку...Вот мышебрат ему и продал по хорошей цене автомобиль.
bender123
4 vasya (bender123)   • 19:17:46, Вчера [Материал]
+2

ок .. занизил в 10 раз.. он нарушил закон? что дальше? а дальше ничего, через день никто и не вспомнит об этом)
telefon
5 джавахарлал нюру (telefon)   • 19:21:38, Вчера [Материал]
-1

Налоговая!
Чего хлебалом щёлкать?
Фас!!!
Antisvinomir1
9 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:13:59, Вчера [Материал]
+1

Вроде взрослый, а в сказки веришь.
den2016
6 Деня (den2016)   • 19:32:40, Вчера [Материал]
+2

А для чего вообще подобные статьи писать? От этого что-то поменяется???? Будет себе ездить и никто ничего не скажет. Хорошо, наверное, работал и сделал себе подарок под елку. Сэкономил на ремонте какой-то дороги в областе, и вот результат. Молодец!
Гражданин
8 Гражданин (Гражданин)   • 20:29:26, Вчера [Материал]
+3

Вон у борцухи Демчика тоже машины по пару десятков тысяч.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 21:16:24, Вчера [Материал]
+2

Ну что, не зря на майдане скакал, носил вышиванки и пел гимн. Вот и выскакал себе.

29-й гребаный год одни обещания реформ и продовижений.

Совет всем нормальным людям после окончания карантина-ради своего будущего и будущего своих близких уезжайте как можно быстрее навсегда из Украины. Здесь ВСЕГДА будут процветать только подобные "крысюки".
Mykhailo
11 Михаил (Mykhailo)   • 10:28:44, Сегодня [Материал]
0

Нужен простой закон: любой может выкупить у чинуши его имущество по заявленной стоимости (такой закон был когда-то в Венеции).
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