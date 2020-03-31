Бывший начальник управления дорожного строительства и инфраструктуры Житомирской облгосадминистрации Роман Крысюк после увольнения купил за 35 тыс. гривен автомобиль Toyota Camry.
Декларацию
за 2019 год Крысюк обнародовал 30 марта, передает сайт Житомир инфо
.
Отмечается, что в прошлом году Роман Крысюк получил в управлении ОГА 471 тыс. 940 грн зарплаты (с 1 января по 11 октября) и 13 тыс. 058 грн страховых выплат.
Относительно изменений в имущественном состоянии, то 21 декабря 2019 года Роман Крысюк стал владельцем автомобиля Toyota Camry 2015 г.в., указанная стоимость автомобиля - 35 тыс. гривен.
На ведущих онлайн-площадках стоимость Toyota Camry 2015 года выпуска стартует с 12 тыс. долларов - 330 тыс. гривен.
Напомним, Роман Крысюк уволился
с должности начальника управления дорожного строительства и инфраструктуры ОГА в октябре 2019 года.
Toyota Camry за 35 тысяч: экс-чиновник Житомирской ОГА в 10 раз занизил стоимость автомобиля
хотя судя по дорогам в области мог и новую себе позволить купить.
Страшно представить, что происходит в этих стенах
Чего хлебалом щёлкать?
Фас!!!
29-й гребаный год одни обещания реформ и продовижений.
Совет всем нормальным людям после окончания карантина-ради своего будущего и будущего своих близких уезжайте как можно быстрее навсегда из Украины. Здесь ВСЕГДА будут процветать только подобные "крысюки".