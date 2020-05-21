Замглавы Житомирской ОГА за 4 месяца работы получила 280 тыс. грн зарплаты

Наталья Остапченко на должности заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации в 2019 году заработала 279 тыс. 662 гривен. Данная информация размещена в декларации
, которую заместитель председателя ОГА обнародовала 20 мая.
Стоит добавить, что Остапченко была назначена на должность 6 сентября 2019 года
. То есть, указанная сумма заработана всего за 4 месяца работы.
Соответственно, средняя месячная зарплата Натальи Остапченко составляет почти 70 тыс. гривен.
Также в декларации указано, что Остапченко получила 146 тыс. 610 гривен зарплаты в отделе финансов Бородянской райгосадминистрации Киевской области, где работала начальницей до назначения на должность в Житомирской ОГА.
Доходы ее мужа от предпринимательской деятельности в прошлом году составили 430 тыс. гривен.