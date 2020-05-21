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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Май » 21 » 13:32:16

Замглавы Житомирской ОГА за 4 месяца работы получила 280 тыс. грн зарплаты

Сегодня, 13:54:16 762 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Замглавы Житомирской ОГА за 4 месяца работы получила 280 тыс. грн зарплаты

 Наталья Остапченко на должности заместителя председателя Житомирской облгосадминистрации в 2019 году заработала 279 тыс. 662 гривен. Данная информация размещена в декларации, которую заместитель председателя ОГА обнародовала 20 мая.

Стоит добавить, что Остапченко была назначена на должность 6 сентября 2019 года. То есть, указанная сумма заработана всего за 4 месяца работы.

Соответственно, средняя месячная зарплата Натальи Остапченко составляет почти 70 тыс. гривен.

Также в декларации указано, что Остапченко получила 146 тыс. 610 гривен зарплаты в отделе финансов Бородянской райгосадминистрации Киевской области, где работала начальницей до назначения на должность в Житомирской ОГА.

Доходы ее мужа от предпринимательской деятельности в прошлом году составили 430 тыс. гривен.

Тэги: декларация, ОГА, Остапченко, зарплата
Комментариев: 3
CPTN
1 AntiHype (CPTN)   • 14:47:12, Сегодня [Материал]
+3

Простите, а за какие заслуги такие деньги были выплачены?
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 14:58:08, Сегодня [Материал]
+2

Ты бы не задавал таких вопросов, если бы знал на каком автомобиле она ездит. Надо же за что-то его заправлять.
Armen21
3 МАКС (Armen21)   • 17:06:30, Сегодня [Материал]
-1

После этой чудной статьи, у меня несколько вопросов: кому она перешла дорогу, что именно ее доходы показали в этой публикации( не думаю, что у остальных чиновников зарплаты меньше). Какая должна быть реакция у граждан? Хватать шины и бежать на майдан? Бежать за ней с криками " Ганьба хапузі! " Не смешите тапочки, они и так смешные:)
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