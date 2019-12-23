Ткачук за последний год получил почти 600 тысяч гривен зарплаты

Дмитрий Ткачук перед увольнением обнародовал декларацию об имущественном состоянии. Отмечается, что с 1 января по 21 декабря 2019 года он получил 586 тыс. 926 грн зарплаты.
Как передает Житомир инфо
, зарплата заместителя мэра Дмитрия Ткачука за 2016 год (первый полный год работы на этой должности) составляла 168 тыс. 557 грн, в 2017 году он получил 254 тыс. 330 грн зарплаты, за 2018 - 491 тыс. 261 грн.
За время работы заместителем состояние Дмитрия Ткачука, за исключением, не изменилось: новые объекты движимого или недвижимого имущества не добавились, а в разделе «Денежные активы» появилась информация о незначительных суммах в различных валютах и исчезла информация о наличных гривнах , которых в 2015 году было 50 тыс. грн и с каждым годом эта сумма уменьшалась.
Также в декларации
отсутствует информация о жене, а есть только сведения о сыне.
Напомним, на сессии горсовета 18 декабря уволили заместителя мэра Дмитрия Ткачука
и на его место назначили Александра Шевчука
.
Откуда такие зарплаты?Может уже пора немного посокращать местных чиновников, так как с такими заррплатами бюджет города будет пустым.
Высокая зарплата - не порок. Главное, чтобы соответствовала принесенной пользе.
Пусть любой в мэрии получает хоть по 500 тыс в месяц. Но отрабатывает.
А недовольные будут всегда. И чаще всего недовольны высокими зарплатами у других людей бездельники.
А что - медсестры,врачи,учителя, воспитатели и нянечки в детском саду пользы не приносят? От них больше пользы для людей чем от Ткачука. Почему им платят в 10 раз меньше?
Пусть Ткачук зарабатывает хоть 1 млн в месяц,но в бизнесе, а не из денег налогоплательщиков. Зарплаты из бюджета города должны быть соизмеримы.
Вам что, жалко двух гривен в год на успешного менеджера?
Налоги - дело добровольное.