Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 2309:55:33

Ткачук за последний год получил почти 600 тысяч гривен зарплаты

Сегодня, 10:04:33 958 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ткачук за последний год получил почти 600 тысяч гривен зарплаты

 Дмитрий Ткачук перед увольнением обнародовал декларацию об имущественном состоянии. Отмечается, что с 1 января по 21 декабря 2019 года он получил 586 тыс. 926 грн зарплаты.

Как передает Житомир инфо, зарплата заместителя мэра Дмитрия Ткачука за 2016 год (первый полный год работы на этой должности) составляла 168 тыс. 557 грн, в 2017 году он получил 254 тыс. 330 грн зарплаты, за 2018 - 491 тыс. 261 грн.

За время работы заместителем состояние Дмитрия Ткачука, за исключением, не изменилось: новые объекты движимого или недвижимого имущества не добавились, а в разделе «Денежные активы» появилась информация о незначительных суммах в различных валютах и ​​исчезла информация о наличных гривнах , которых в 2015 году было 50 тыс. грн и с каждым годом эта сумма уменьшалась.

Также в декларации отсутствует информация о жене, а есть только сведения о сыне.

Напомним, на сессии горсовета 18 декабря уволили заместителя мэра Дмитрия Ткачука и на его место назначили Александра Шевчука.
Тэги: декларация, Дмитрий Ткачук, зарплата, заммэра
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Комментариев: 9
Mira
1 Irina (Mira)   • 10:37:09, Сегодня
+9

Нормальная зарплата! 586 926 : 12=48 910 в месяц . Педагогам и медикам денег на зарплату не хватает , зато Ткачук в *полном шоколаде* за деньги налогоплательщиков нашего города.
Откуда такие зарплаты?Может уже пора немного посокращать местных чиновников, так как с такими заррплатами бюджет города будет пустым.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 10:56:44, Сегодня
-6

Вам бы только деньги посчитать в чужом кармане.
Высокая зарплата - не порок. Главное, чтобы соответствовала принесенной пользе.
Пусть любой в мэрии получает хоть по 500 тыс в месяц. Но отрабатывает.
А недовольные будут всегда. И чаще всего недовольны высокими зарплатами у других людей бездельники.
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 11:39:14, Сегодня
+4

В том то и вся соль, что он их не заработал, ни копейки
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:32:06, Сегодня
+4

А в заметке так и сказано - получил. А не заработал.
Mira
5 Irina (Mira)   • 12:11:45, Сегодня
+6

На 3
А что - медсестры,врачи,учителя, воспитатели и нянечки в детском саду пользы не приносят? От них больше пользы для людей чем от Ткачука. Почему им платят в 10 раз меньше?
Пусть Ткачук зарабатывает хоть 1 млн в месяц,но в бизнесе, а не из денег налогоплательщиков. Зарплаты из бюджета города должны быть соизмеримы.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:40:13, Сегодня
+7

Разваливать муниципальный транспорт - дорогого стоит...
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 13:18:11, Сегодня
+3

итого каждый житомирец, включая грудных детей, заплатил Ткачуку по 2 гривны.
Вам что, жалко двух гривен в год на успешного менеджера?
Сalikusu
8 Çalıkuşu (Сalikusu)   • 15:42:53, Сегодня
0

мені так.
pushistik13
9 Пушистик (pushistik13)   • 17:05:21, Сегодня
-1

жалко - не плати.
Налоги - дело добровольное.
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