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Недвижимость, земля, автомобиль: декларация нового заместителя мэра Александра Шевчука

Сегодня, 15:16:21 649 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Недвижимость, земля, автомобиль: декларация нового заместителя мэра Александра Шевчука

 Новый заместитель городского головы Житомира Александр Шевчук обнародовал 17 декабря декларацию о доходах. У нового заместителя мэра есть несколько объектов недвижимости и автомобиль

Информация о наличных и средствах на банковских счетах в декларации отсутствует, передает Житомир инфо.

С декабря 2005 года ему принадлежит дом общей площадью 131,2 кв.м., с января 2016 года - офис площадью 106,4 кв.м., с июля 2017-го - две квартиры 52 кв.м и 30,8 кв.м . Также у Шевчука в Житомире есть два земельных участка - 500 кв.м и 137 кв.м. В собственности жены также есть квартира в Житомире - 48,7 кв.м.

В июле 2018 года Александр Шевчук за 115 тыс. 600 грн купил автомобиль Volskwagen Passat 2013 г.в.

Доходы Шевчука за 2018 составили 297 тыс. 137 грн, из которых: 226 тыс. 817 грн - зарплата в КП «Зеленбуд», 60 тыс. грн - за продажу движимого имущества; 10 тыс. 320 грн - от предоставления имущества в аренду. Доходы жены: 10 тыс. 320 грн - выплаты на ребенка, 48 тыс. 200 грн - от занятия предпринимательской деятельностью, 430 тыс. грн - за продажу двух автомобилей Suzuki Vitara.

Напомним, на сессии горсовета 18 декабря уволили заместителя мэра Дмитрия Ткачука и на его место назначили Александра Шевчука. До этого Шевчук возглавлял коммунальные предприятия «Управління автомобільних шляхів» и «Зеленбуд».
Тэги: декларация, горсовет, Доходы, заммэра
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Комментариев: 7
bender123
1 vasya (bender123)   • 15:57:46, Сегодня
+3

вот если бы у нас было правове государство и работали законы по борьбе с корупцией - было ли бы возможным чтобы люди которые умудряются покупать автомобиль за минимум половину рыночной цены тем самым не платя налоги(укрываясь от налогов) получили при этом высокие должности типа как заместитель мера... как мне кажется если я вижу такую декларацию - я понимаю, этот человек делает все чтобы обманывать государство..
starix
2 max starkov (starix)   • 16:40:05, Сегодня
+4

я один угораю с того факта что чувак купил пассат 13го года 5000 у.е.?))) ниче что он под 10ку стоит минимум?)
zt-gregori
3 Игорь (zt-gregori)   • 17:13:36, Сегодня
+2

всі наші чинуші боги у купівлі авто та нерухомості. то машинку візьмуть за 50К (яка коштує у 5-6 разів більше), то квартиру куплять за 100К. талантіщє!
Dimm
5 Димм (Dimm)   • 17:47:00, Сегодня
+2

Начальник управления кап. строительства, судя по декларации, вообще на самосвале "ЗиЛ" ездит.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 17:30:26, Сегодня
0

дался вам тот пассат
может он его в штатах битым купил
или с еврономеров на укробляхи перевёл по акции
starix
6 max starkov (starix)   • 17:57:53, Сегодня
+1

даже по акции с евроблях не выйдет пассат за 5к. он в германии по умолчанию дороже, если не в тотал.

Со штатов - тоже самое, 5000 если совсем в хлам разбитый)
telefon
7 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:04:04, Сегодня
0

"возглавлял коммунальные предприятия «Управління автомобільних шляхів»"
И всего-навсего домик и три квартирки? )))
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