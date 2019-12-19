Новый заместитель городского головы Житомира Александр Шевчук обнародовал 17 декабря декларацию о доходах. У нового заместителя мэра есть несколько объектов недвижимости и автомобиль
Информация о наличных и средствах на банковских счетах в декларации отсутствует, передает Житомир инфо
.
С декабря 2005 года ему принадлежит дом общей площадью 131,2 кв.м., с января 2016 года - офис площадью 106,4 кв.м., с июля 2017-го - две квартиры 52 кв.м и 30,8 кв.м . Также у Шевчука в Житомире есть два земельных участка - 500 кв.м и 137 кв.м. В собственности жены также есть квартира в Житомире - 48,7 кв.м.
В июле 2018 года Александр Шевчук за 115 тыс. 600 грн купил автомобиль Volskwagen Passat 2013 г.в.
Доходы Шевчука за 2018 составили 297 тыс. 137 грн, из которых: 226 тыс. 817 грн - зарплата в КП «Зеленбуд», 60 тыс. грн - за продажу движимого имущества; 10 тыс. 320 грн - от предоставления имущества в аренду. Доходы жены: 10 тыс. 320 грн - выплаты на ребенка, 48 тыс. 200 грн - от занятия предпринимательской деятельностью, 430 тыс. грн - за продажу двух автомобилей Suzuki Vitara.
Напомним, на сессии горсовета 18 декабря уволили заместителя мэра Дмитрия Ткачука
и на его место назначили Александра Шевчука
. До этого Шевчук возглавлял коммунальные предприятия «Управління автомобільних шляхів» и «Зеленбуд».
Недвижимость, земля, автомобиль: декларация нового заместителя мэра Александра Шевчука
может он его в штатах битым купил
или с еврономеров на укробляхи перевёл по акции
Со штатов - тоже самое, 5000 если совсем в хлам разбитый)
И всего-навсего домик и три квартирки? )))