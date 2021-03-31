Зарплата меньше, чем у заместителей: мэр Житомира обнародовал декларацию

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин за прошлый год получил 335 тыс. 901 грн зарплаты. Это существенно меньше, чем получили его заместители.
Декларацию о доходах опубликовал мэр Житомира 30 марта
.
Кроме зарплаты других доходов у мэра нет. Зато его жена Светлана Сухомлин, которая являющееся собственником пяти ООО («Визаж», «Маген-Украина», «Кон Брио, «Каденция», «Кинотон») имела суммарный доход 1 млн 657 тыс. 408 грн: 1 млн 255 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 150 тыс. 541 грн зарплаты по основному месту работы в «Кон Брио», 121 тыс. 547 грн зарплаты по совместительству от «Каденции», 120 тыс. дивидендов в ООО «Визаж» и 10 тыс. 320 грн помощи при усыновлении ребенка.
Наличными мэр задекларировал 58 тыс. 500 долларов, 6 тыс. евро, 127 тыс. гривен. У жены наличными 18 тыс. евро и 90 тыс. гривен.
На банковских счетах мэра хранится чуть больше 12 тыс. грн и 85 евро (в декларации за 2019 год было 205 тыс. грн).
Городской голова Сергей Сухомлин имеет в собственности квартиру площадью 139 кв. м и автомобиль Audi Q8 2013 выпуска. Жена мэра владеет BMW X3 2007 года выпуска.
Напомним, первый заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская за 2020 год получила 605 тысяч гривен зарплаты
. Это даже больше, чем у премьер-министра Украины.