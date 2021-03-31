Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 31 Марта 2021    11:45:10
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Март » 31 » 09:55:14

Зарплата меньше, чем у заместителей: мэр Житомира обнародовал декларацию

Сегодня, 10:21:14 301 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Зарплата меньше, чем у заместителей: мэр Житомира обнародовал декларацию

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин за прошлый год получил 335 тыс. 901 грн зарплаты. Это существенно меньше, чем получили его заместители.

Декларацию о доходах опубликовал мэр Житомира 30 марта.

Кроме зарплаты других доходов у мэра нет. Зато его жена Светлана Сухомлин, которая являющееся собственником пяти ООО («Визаж», «Маген-Украина», «Кон Брио, «Каденция», «Кинотон») имела суммарный доход 1 млн 657 тыс. 408 грн: 1 млн 255 тыс. грн от предпринимательской деятельности, 150 тыс. 541 грн зарплаты по основному месту работы в «Кон Брио», 121 тыс. 547 грн зарплаты по совместительству от «Каденции», 120 тыс. дивидендов в ООО «Визаж» и 10 тыс. 320 грн помощи при усыновлении ребенка.

Наличными мэр задекларировал 58 тыс. 500 долларов, 6 тыс. евро, 127 тыс. гривен. У жены наличными 18 тыс. евро и 90 тыс. гривен.

На банковских счетах мэра хранится чуть больше 12 тыс. грн и 85 евро (в декларации за 2019 год было 205 тыс. грн). 

Городской голова Сергей Сухомлин имеет в собственности квартиру площадью 139 кв. м и автомобиль Audi Q8 2013 выпуска. Жена мэра владеет BMW X3 2007 года выпуска.

Напомним, первый заместитель городского головы Житомира Светлана Ольшанская за 2020 год получила 605 тысяч гривен зарплаты. Это даже больше, чем у премьер-министра Украины.
Тэги: Сухомлин, зарплата, городской голова, декларация
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 10:24:07, Сегодня [Материал]

меньше чем платят простому наёмнику в ВФУ
следующий подарок "выборцям" - работа на общественных началах.....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus